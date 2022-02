Anders Behring Breivik (42) blir ikke løslatt

Avgjørelsen fra Telemark tingrett er klar: 22. juli-terroristen er fortsatt for farlig til å bli løslatt fra forvaringsdommen. Breivik anker dommen, opplyser hans forsvarer Øystein Storrvik til TV 2.

I fjor sommer utløp minstetiden av forvaringsdommen til Anders Behring Breivik. Derfor kunne han for første gang begjære seg prøveløslatt.

Øystein Storrvik ønsker ikke å kommentere hvordan klienten hans reagerer på dommen, men han sier at de nå jobber videre med et søksmål mot staten da de mener at soningsvilkårene strider med menneskerettighetene.

Over tre dager, tidligere i januar, behandlet Telemark tingrett spørsmålet. Ved 16-tiden tirsdag kom avgjørelsen som viser at Breivik ikke blir prøveløslatt.

Det kommer neppe som en overraskelse på 42-åringen, selv om han anker dommen.

Tror ikke på løslatelse nå

Underveis i rettssaken, som ble avholdt i Skien fengsel, fikk pressen anledning til å stille spørsmål til terroristen.

– Tror du at du noen gang vil bli løslatt?

– Jeg er overbevist om det, med mindre jeg dør i fengsel.

– Når tror du det vil skje?

– Fra etter 21 års fengsel frem til 2070, sa han.

– Så du tror ikke du blir løslatt i denne omgang?

– Jeg tror jeg blir løslatt mellom 2032 og 2070, sa han.

I dommen skriver Telemark tingrett at Breivik fremstår som «åpenbart forstyrret og med en tankeverden som det er vanskelig å trenge inn i for andre. Han har det samme ideologiske utgangspunktet i dag som i 2011».

– Viste ingen anger

I den ferske dommen ser tingretten fullstendig bort i fra Anders Behring Breiviks forklaring. Telemark tingrett slår fast at terroristen fortsatt ikke viser noen synlig anger over det han gjennomførte den 22. juli 2011.

«Han tok på et vis avstand fra handlingene ved å konstruere en virkelighet med seg selv som en hjernevasket soldat som kun adlød ordre. Hvem som ga ordre og hvordan ordre ble gitt, er imidlertid så diffust at det ikke er mulig å tro at tiltalte selv tror på dette», skriver retten.

Under hovedforhandlingen, som ble avholdt over tre dager i Skien fengsel, ga Breivik flere forklaringer om hvorfor han hadde blitt radikalisert.

Han skyldte blant annet på dataspill og dårlige investeringer.

«Retten har også merket seg at tiltalte forklarte at han ikke hadde ønsket å bli radikalisert og at man ikke kan angre på en handling som ikke var villet», heter i dommen.

– Forferdelig farlig

Psykiater Randi Rosenqvist, som har fulgt Breivik siden han ble pågrepet i 2011, var aktoratets viktigste vitne i saken. Hun argumenterte for hvorfor Breivik fortsatt er en farlig mann.

Hun mener Breivik har en blandet, ondartet personlighetsforstyrrelse med mange narsissistiske trekk.

– Jeg mener at han har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og jeg mener at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, sier hun.

Selv forklarte terroristen at han ikke lenger har voldelige intensjoner, men at han vil fremme sin nynazistiske ideologi med fredelige midler.

Rosenqvist mente at dersom Breivik hadde oppdaget at han i svært liten grad hadde fått oppslutning for sitt politiske syn, så ville han lett valgt å ty til voldelige midler.

– Jeg tror at han kan være forferdelig farlig om han slippes ut i samfunnet, sa Rosenqvist til TV 2.