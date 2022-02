Anbefaler flere lettelser – holder igjen på noen punkt

Spenningen er stor før regjeringen inntar talerstolen i Marmorhallen klokken 19.00 for å legge frem det de selv har omtalt som betydelige lettelser i koronatiltakene.

I forkant av hver avgjørelse regjeringen tar om hvilke koronatiltak som skal gjelde, så får de anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til TV 2 mandag at Helsedirektoratet ikke har anbefalt regjeringen en full gjenåpning.

Slutt på skjenkestopp

De har derimot bestemt seg for å gå over til et lavt tiltaksnivå. Helsedirektoratet vurderer at risikoen for total overbelastning av spesialisthelsetjenesten nå er lav.

Dermed ligger det til rette for anbefalinger om en rekke lettelser.

Blant tiltakene som anbefales opphevet er den omdiskuterte skjenkestoppen fra klokken 23.

Dermed mener Helsedirektoratet at man igjen kan drikke alkohol frem til 03.00. Det foreligger derimot fortsatt et krav om bordservering.

Helsedirektoratet ønsker derimot å beholde anbefalingen om å holde én meter avstand.

– Dette er rett og slett basert på om vi skal gå videre ett eller to steg. Frykten vi har er at det skal bli veldig stort sykefravær i Norge hvis smitten øker mye de neste ukene. Det å holde avstand og bruke munnbind der man ikke kan holde avstand er eksempler på tiltak som faktisk kan begrense smittespredning, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Videre kommer det frem at regjeringen anbefales mer fleksibel bruk av hjemmekontor.

Antallsbegrensningen på ti personer i private hjem anbefales også opphevet.

Lettelser for kulturlivet

Andre lettelser Helsedirektoratet anbefaler er at organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

Når det kommer til kulturlivet, viser Helsedirektoratet til to alternativer. Det første alternativet er bruk av inntil 50 prosent kapasitet både innen- og utendørs. Utendørs kan vurdere opp til 75 prosent kapasitet.

Alternativ to går på krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, uten en nasjonal antallsbegrensning.

Grønt nivå

Helsedirektoratet og FHI ønsker også å fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager, samt at skolene driftes etter grønt nivå, uten mulighet for å heve tiltaksnivået lokalt.

Alle skoler bes tilstrebe full fysisk undervisning. Helsedirektoratet mener avstandsbefalingen kan fravikes ved undervisning.

Det understrekes at det fortsatt er viktig med et høyt beredskapsnivå, og god overvåking av situasjonen fremover.

FHI anbefaler en ny vurdering av tiltaksnivået om fire uker, eller tidligere dersom situasjonen tilsier det.