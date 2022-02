Medhjelperen bryter løftet: – Har spilt et dobbeltspill

Denne uken er det Niklas Baarli (32) som er storbonde. Han valgte Ingrid Simensen (28) og Kjersti Grini (50) som medhjelpere. Da han finner ut at noen har lekket informasjon fra storbondehuset, blir det drama og konflikter.

Inne i storbondehuset forteller Baarli at han vurderer å velge Dorthe Skappel som førstekjempe. Dette velger Grini å fortelle Skappel, som senere velger å videreformidle dette til storbonden.

Baarli blir sjokkert da han hører hva som har skjedd, men fortsetter å late som ingenting, helt til alle deltakerne er samlet, og han forteller hvem han har valgt.

– For meg er lojalitet ekstremt viktig. Jeg prøver å være lojal tilbake så godt det går, sier Baarli i episoden, før han utnevner sin egen medhjelper Kjersti Grini, som førstekjempe.

Mener Grini har spilt et dobbeltspill

FØRSTEKJEMPE: Storbonden Niklas Baarli velger sin egen medhjelper Kjersti Grini som førstekjempe. Foto: TV 2

– Det kommer til overflaten at Kjersti har spilt et dobbeltspill her. Jeg trengte en førstekjempe, og lette med lykter etter det. Også sier Kjersti i praksis : «Bare velg meg. Jeg har spilt uærlig», forteller Baarli til God kveld Norge.

Han mener Grini brøt avtalen han hadde med de to hjelperne sine, om at det som ble snakket om i storbondehuset ikke skulle bli fortalt videre.

– Som hjelpere skal du ha noen samtaler med storbonden i storbondehuset, hvor man skal spørre hjelperne sine om råd. Vi ble enige om at det som ble sagt i storbondehuset, blir i storbondehuset. Her kan vi snakke fritt, dette er et trygt rom, forteller Baarli.

– Også er det ikke det, fordi Kjersti tar med det som blir sagt i det rommet ut i gården, og forteller alle hva jeg mener, tenker og vurderer, forteller han videre.

Dynamikken på gården ble ødelagt

BRØT AVTALE: Baarli velger Grini som førstekjempe fordi han mener Grini brøt avtalen han hadde med de to hjelperne sine. Foto: TV 2

Ifølge han var Skappel bare en av flere mulige kandidater han snakket om at han vurderte å velge som førstekjempe.

– Og plutselig blir Dorthe forbannet, fordi jeg har nevnt henne som en mulig førstekjempe. Jeg går gjennom alle navnene. Da blir dynamikken på gården helt ødelagt, for da fyrer Dorthe seg opp og hater meg, fordi hun har fått informasjon hun ikke skulle hatt, forteller Baarli.

– På grunn av dette sviket, hvor hun ikke holder løftet sitt om at det vi snakker om må være hemmelig, så blir hun førstekjempe, fortsetter han.

Ubehagelig å bli kalt for «Judas» og «Illojal»

Kjersti Grini forteller at grunnen til at hun fortalte Skappel at Niklas vurderte henne som førstekjempe, var for å prøve å redde henne fra å bli valgt.

– Jeg prøvde å hjelpe Dorthe. Jeg sa til henne at hun burde tenkte seg om, hvis folk begynner å spørre hva hun gjør hvis hun ryker. Jeg tenkte at hvis hun sier hun velger meg som førstekjempe, så vil det gjøre det vanskeligere å velge henne, forteller Grini til God kveld Norge.

Etter å ha sett episoden på TV, forteller Grini at hun har mer forståelse for valget til Baarli, men at hun der og da, synes det var ubehagelig å bli kalt for både «Judas» og «Illojal».

– Jeg synes det der bare var «pissprat» fra ende til annen. Jeg ble bare irritert. Og så ble jeg litt irritert på meg selv også. Jeg skjønte at det var på grunn av det jeg hadde sagt til Dorthe, jeg hadde jo ikke trengt å si noe, forteller Grini.

– Men det gikk ganske fort over, etter at jeg hadde pakket meg ut av storbondehuset og fikk litt trøst av Isak. Det hjalp veldig, forteller hun videre.

Vurderer å sabotere ukesoppdraget

Senere i episoden, ser vi at Grini vurderer å sabotere ukesoppdraget, for å hevne seg på Baarli. Noe som ville betydd at deltakerne ikke ville fått penger til mat den kommende uken.

– Jeg synes Niklas var veldig egoistisk. Det at han velger en damekamp, gjør jo ikke at han får reddet seg selv. Han får bare en litt større mulighet til å klare seg. Det har jeg ikke noe sansen for, og da er det jo fristene å prøve å ta igjen på han, forteller hun.

– Det kokte litt da, det gjorde det. Det synes jeg er litt gøy. Jeg synes jo «Farmen» godt kunne vært enda litt tøffere, forteller hun videre.

Om hun faktisk saboterer for ukesoppdaget, gjenstår enda å se.

Til info så er både Niklas Silseth Baarli og Dorthe Skappel God kveld Norge-profiler i tillegg til deltagere på Farmen kjendis.