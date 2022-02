Frå minister til flyktning

Mo i Rana (TV 2): Nargis Nehan (40) var ein kjent kvinneaktivist og tidlegare statsråd i Afghanistan. No er ho flyktning i Mo i Rana. Eit halvt år etter at Taliban kuppa makta i heimlandet, er ho nådelaus i sin dom over islamistane.

Midt i snøføyken i Mo i Rana, står Nargis Nehan og kikkar utover fjorden. Ho er langt heimanfrå. Men berre fysisk.

– Mentalt er eg alltid i Afghanistan, seier Nehan.

Ho hutrar og trekker lua lenger nedover hovudet. Vinden drar i hetta. Vinteren er kald i Nord-Norge, men det er den i Afghanistan også.

– Eg tenker på alle dei som ikkje har mat eller varme i vinterkulda. På dei som lever i frykt for Taliban, og ikkje minst på alle kvinnene og jentene som har mista alt håp for framtida, seier Nehan.

VINTER: Vinteren har forverra den humanitære krisa i Nehan sitt heimland, Afghanistan. Foto: Erik Teige / TV 2

Augene blir blanke og ho kremtar litt før ho held fram.

– Og så tenker eg på faren min, som er alvorleg sjuk. Tenk om noko skjer med han mens eg er her, så langt vekke.

Flyktning for andre gong

Nehan har ei dramatisk historie å fortelle. Ho ber oss inn på tradisjonell afghansk mat og rykande varm te i koppen. Så fortel ho. Om den vesle jenta som måtte flykte med familien til Pakistan under borgarkrigen i heimlandet frå 1992-1996.

Deretter tok Taliban makta, og familien blei difor verande i Pakistan.

PÅ FLUKT: Som mange andre afghanarar, er Nehan flyktning for andre gong. Foto: Erik Teige / TV 2

Nehan fekk kjempa til seg ei master i business, og reiste heim igjen til Afghanistan etter den USA-leia invasjonen i 2001.

«Jernkvinna»

Etterkvart fekk ho stadig fleire roller i regjeringsapparatet. Ho var ein av presidentens nærmaste rådgjeverar, og i 2017 blei ho utvnevnt til fungerande minister for petroleum-og gruvedrift, ein post ho hadde til 2019. Det vekte oppsikt at ei kvinne fekk ein så tung statsrådpost. «Kabuls jernkvinne», skreiv til dømes Bloomberg.

– Men det var vanskeleg, seier Nehan.

– Alle forventa at eg skulle vere takknemmeleg fordi eg som kvinne hadde fått jobben. Dei ville fortelle meg kva eg skulle gjere. Men eg har alltid vore frittalande, og sa tydeleg frå når eg såg noko som var gale og eg stilte spørsmål ved vedtak. Men det er ingen som likar ei kvinne som seier frå, så etterkvart vende folk i systemet seg mot meg.

Nehan har blitt skulda for å dysse ned seksuell trakassering i regjeringsapparatet, og seinare blei ho også skulda for korrupsjon. Ho nektar tvert og seier det heile var forsøk på å kneble ho.

– Eg har sjølv avslørt korrupsjon og talt mektige folk midt i mot. Det har gått utover deira mannlege ego. På den måten har eg skaffa meg fiendar i aust og vest. Altså, eg skaffar meg uvennar heile tida, seier ho med ein liten latter, før ho legg til at ingen av skuldingane mot ho nådde fram.

Kjempa for kvinners rettar

Innimellom jobbar i regjeringsapparatet, har ho vore ein framtredande aktivist med fokus på fredsarbeid og kvinners rettar. I 2010 grunnla ho organisasjonen Equality for Peace and Democracy.

Ho fortel at ho i ein periode også var involvert i fredssamtalane med Taliban.

ENGASJERT: Nargis Nehan har alltid vore engasjert i kvinners rettar. Foto: Erik Teige / TV 2

– Men eg skjønte raskt at Taliban ikkje var ute etter å forhandle fred med oss. Dei ville berre hale ut tida mens dei styrka seg militært i Afghanistan.

– Vi pleidde å seie at problemet for oss afghanerar var at vi var låst mellom to val: På den eine sida hadde vi regjeringa, som blei stadig meir korrupt og totalitær. På den andre sida hadde vi Taliban, som oppfører seg som terroristar. Tenk på kor mange liv Taliban har tatt gjennom sine terroraksjonar!

Flykta frå Taliban

Då Taliban kuppa makta i august i fjor, var ho sikker på at dei ville komme etter ho.

– Berre nokre dagar tidlegare blei sjåføren min skoten utanfor huset vårt. Han mista ei nyre, fortel Nehan opprørt. Då Taliban inntok Kabul, måtte familien handle raskt.

Taliban-soldatar i Kabul i september 2021. Foto: Felipe Dana/AP

– Vi måtte flykte frå huset vårt i all hast, og skjule oss hos slektningar og vennar. Vi reiste frå hus til hus. Men det var ikkje trygt for dei som skjulte oss, dei havna også i fare.

Ho fortel at den norske ambassaden tok kontakt og tilbydde evakuering til Norge.

– Eg hadde lenge hatt eit godt samarbeid med den norske ambassaden, seier ho som forklaring på at akkurat Norge tok kontakt.

– Eit halvt århundre tilbake

Frå Norge har ho fulgt utviklinga i heimlandet.

Jenter flest får ikkje gå på skule utover barneskulen. Foto: Mohd Rasfan/AFP

– Det er knapt til å tru, men i løpet av det siste halvåret har Taliban tatt Afghanistan eit halvt århundre tilbake, seier ho og ristar på hovudet.

– Kan du forestille deg at jenter ikkje har fått gå på skule utover barneskulen? At kvinner ikkje kan gå ut aleine? Kan du tenke deg at banksystemet ikkje har fungert i det heile? Alt har kollapsa.

Kvinner flest får heller ikkje jobbe. Dermed har mange familiar mista livsviktig inntekt.

– Situasjonen til kvinnene i Afghanistan er verre enn i fengsel. Når du er i fengsel, får du i det minste mat tre gongar dagleg. Men no er kvinnene sett i fengsel utan at dei har høve til å skaffe mat. Familiar er tvungne til å selje sine born. Folk sel til og med nyrer for å overleve.

23 millionar afghanarar har ikkje nok mat gjennom vinteren, ifølge FN. Foto: Mohd Rasfan/AFP

FN har advart om det dei kallar ein «tsunami av svolt» , og seier at 23 millionar afghanerar ikkje har nok mat gjennom vinteren.

– For første gong har vi sett at folk har svolte i hjel. Det er hjerteskjerande å sjå, seier Nehan.

Kvinneaktivistar arrestert

Nehan er også svært bekymra for kvinneaktivistane i landet. Taliban slår hardt ned på alle forsøk på protestar. Videoar på sosial medier viser at Taliban-soldatar slår, trakasserer og brukar tåregass mot demonstrerande kvinner.

Heda Khamoush deltok på samtalane med Taliban i Oslo i januar. Her viser ho bilete av Tamana Paryani og Parwana Ibrahimkhel, som blei pågripne etter at dei hadde delteke i ein demonstrasjon mot Taliban i Kabul. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Ei rekke aktivistar er også arresterte, blant dei Tamana Paryani og hennar tre søstre. Dei blei pågripne 19. januar, men like før fekk Paryani publisert ein dramatisk video på sosiale medier. «Hjelp, Talibans styrker står utenfor huset vårt », ropar Paryani, mens desperate skrik blir høyrt i bakgrunnen.

Etter massivt press for å få dei løyslatt, blei Paryani og søstrene sett fri forrige helg, men detaljane er ikkje kjent.

– Desse kvinnene risikerer liva sine for å protestere. Det er vondt å sjå at alt vi ser frå Taliban er skremsel, tortur, audjmuking og frykt, seier Nehan.

FN krev lauslatingar

2. februar kom det meldingar om at nok ein kvinneaktivist var pågripen av Taliban.

FN krev at alle blir lauslatne, og uttrykker stor uro over det aukande talet på arrestasjonar.

– Desse rapportane viser eit mønster av vilkårlege arrestasjonar, i tillegg til tortur og mishandling, av aktivistar og journalistar, samt tidlegare tilsette i regjeringsapparatet og i sikkerheitsstyrkene, seier Ravina Shamdasani, som er talsperson for FNs høgkommisær for flyktningar, UNHCR.

Taliban kneblar også dei uavhengige mediene og ei rekke journalistar er arresterte, noko som FN også har kritisert.

– Samtalane styrka Taliban

Nehan var invitert til å delta på samtalane med Taliban i Oslo i forrige måned, men takka nei.

Taliban reiser frå Norge etter besøket på Soria Moria i Oslo. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Gjennom sine handlingar har Taliban vist at dei ikkje er villige til å inngå kompromiss.

– Men bør ein ikkje inngå dialog med dei som styrer Afghanistan, særleg med tanke på den humanitære katastrofen i landet?

– Eg synest ikkje verdssamfunnet skal kaste vekk tida si før dei ser teikn på framsteg frå Taliban, er svaret frå Nehan.

– Den einaste vinnaren etter dette møtet, er Taliban. Dei såg på det som ei indirekte anerkjenning og det bidrar til å styrke dei.

På grunn av den desperate situasjonen i heimlandet, spår Nehan at alle som får høve til å flykte frå landet, kjem til å forsøke det.

– Så lenge du har ei brutal gruppe som skremmer folk og ikkje gir dei noko håp om ei framtid, så vil det vere umuleg å hindre migrasjon frå Afghanistan.