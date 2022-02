Tolga-saken: To av de siktede fengslet i fire nye uker

Politiet vil ikke løslate de siktede etter bortføringssaken i Tolga, og får medhold av retten. Onsdag ble to av de siktede varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Det kommer frem av fengslingskjennelsene fra Østre Innlandet tingrett.

Retten har bestemt at begge de siktede kan holdes fengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Totalt er fire menn i 20-årene siktet for bortføring eller medvirkning til dette, etter at en 20 år gammel mann ble bortført fra barndomshjemmet sitt i Tolga natt til 2. januar.

Foreldrene til 20-åringen er også fornærmet i saken. Ifølge politiet ble de sammen med sønnen angrepet av minst to gjerningsmenn sent om natten 2. januar. Deretter skal de ha blitt vitner til at sønnen ble skutt, før han ble bortført.

Om lag 20 timer senere dukket den bortførte mannen opp på et tog i Oslo.

En av de siktede, en 24 år gammel mann, meldte seg selv for politiet og var den første av de fire siktede som ble pågrepet.

Han erkjenner straffskyld for bortføring. Mannen er ikke straffedømt tidligere.

Mannen forsvares av advokat Harald Grape. TV 2 har ikke vært i kontakt med forsvareren onsdag.

Den andre mannen som er fengslet i ytterligere fire uker onsdag, er en 23 år gammel tidligere straffedømt mann. Han nekter straffskyld og enhver befatning med saken. Tidligere er han straffedømt for blant annet oppbevaring av hasj.