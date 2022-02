Han sto bak en av verdens mest sjokkerende kidnappinger – nå må han møte i retten igjen

For 25 år siden fikk Thomas Drach utbetalt 125 millioner kroner i løsepenger for millionærarving Jan Philip Reemtsma, og levde på rømmen i to år. Nå møter kidnapperen i retten for nye forbrytelser.

Tyske Thomas Drach står bak noen av Tysklands, og verdens, mest omtalte kriminelle handlinger. I 1996 kidnappet han Jan Philip Reemtsma, en ung mann fra en søkkrik familie.

Drach kom seg unna med den høyeste løsepengesummen som noen gang har blitt utbetalt. 30 millioner mark - tilsvarende 125 millioner kroner - ble utbetalt for å få Reemtsma tilbake, og Drach forduftet.

Han ble pågrepet i Argentina i 1998 en stor internasjonal operasjon. Men etter å ha sonet i 12 år var det rett tilbake til det kriminelle livet.

Stilt for retten denne uken

Denne uken ble Drach stilt for retten i den tyske byen Køln for sin påståtte rolle i en rekke væpnede ran i Tyskland årene 2018 og 2019, skriver nyhetsbyrået AP

Aktor hevder at Drach skjøt mot sikkerhetsoffiserer under to av ranene og såret to menn. I ett tilfelle skal skudd fra et automatgevær ha skadet en ansatt i et sikkerhetsselskap alvorlig.

ANKOMMER RETTSSALEN: Thomas Drach i rettssalen i Køln 1. februar i år, Foto: THILO SCHMUELGEN

Drach er siktet for flere lovbrudd, blant annet drapsforsøk, grovt ran og ildspåsettelse. Drach har avvist anklagene.

61-åringen er tiltalt sammen med en nederlender, for ran av pengetransportører i Limburg, Frankfurt og Køln. Dette er ikke første gang at Darch blir tiltalt for en forbrytelse.

Kidnappingen i 1996

Millionformuen i tobakksgiganten med samme navn var målet med kidnappingen av Reemtsma i 1996.

Reemtsma ble holdt fanget i en kjeller utenfor Bremen i 33 døgn, før han ble løslatt. Kidnappingssaken vakte voldsom oppsikt i Tyskland.

Reemtsma ble løslatt etter at familien hans hadde betalt den største løsesummen i tysk historie.

LITTERATURFORSKER OG POLITISK AKTIVIST: Jan Philipp Reemtsmable kidnappet av Drach i 1996. Foto: JOCKEL FINCK

Etter at summen var innbetalt, rømte Drach til Argentina og levde i skjul frem til han ble avslørt med en felle fra en kjenning i 1998.

Gikk rett i fella

Drach lå til sengs med en elskerinne fra Uruguay, da han fikk en telefon fra en gammel venn fra fengselet.

Mannen greide å overbevise Drach om at løsepengene han hadde mottatt for å sette Reemtsma fri, og som ble utbetalt i tyske mark, ville bli verdiløse når EU fra årsskiftet innførte sin felles valuta Euro.

Han tilbød seg derfor å kjøpe en del av løsepengene fra Drach, for selv å veksle dem i Europa.

Den tidligere cellekameraten handlet i god tro. Historien om de snart verdiløse markene var blitt «plantet» på ham av privatdetektiver i Reemtsmas tjeneste.

Privatdetektivene varslet samtidig nederlandsk politi om forsøket på å lure Drach.

ESKORTERT AV INTERPOL: Her blir Thomas Drach pågrepet i Argentina. Foto: RICKEY ROGERS

Felt av mobiltelefonen

Et par dager senere ringte Drach tilbake til cellekameraten. Han brukte sin egen mobiltelefon, og dette var politiet var forberedt på.

Politiet klarte å spore telefonsamtalen tilbake til en mobilsendestasjon i Argentina. Da forsto de hvor den ettertraktede kidnapperen hadde sitt skjulested.

Nærmere undersøkelser gjort av politiet viste at Drach bodde på et hotell i Buenos Aires. Da tok nederlenderne kontakt med tysk politi, og tyskerne kontaktet i sin tur den internasjonale politiorganisasjonen Interpol.

Interpol varslet raskt myndighetene i Argentina, og så ble håndjernene brått smekket på en intetanende Drach da han spaserte ut av hotellet Caesar's Palace i Buenos Aires.

Levde i skjul med falskt pass

I 1998 begynte en argentinsk domstol å behandle den tyske anmodningen om å få utlevert Drach.

Tyskland og Argentina hadde den gang ingen avtale om utlevering, og det ble forventet at behandlingen av saken ville ta minst 45 dager.

Drach satt i mellomtiden i varetekt i Argentina, siktet for å ha vært i besittelse av falske dokumenter. Han hadde nemlig et falskt britisk pass på seg da han ble anholdt.

Kvinnen fra Uruguay, som holdt ham med selskap på hotellet, ble løslatt etter avhør kort tid etter arrestasjonen.

TILBAKE I TYSKLAND: En smilende Drach ankommer Hamburg 29. juli 2000. Foto: MICHAEL PROBST

I 2000 ble Drach utlevert av argentinske myndigheter til Tyskland. I 2001 ble han i Tyskland dømt til 14,5 år for kidnappingen av sigarettarvingen.

Han ble løslatt i oktober 2013 og arrestert i Nederland i februar i fjor på grunn av pengetransportranene.

Spekulative anklagelser

Drach er siktet for fire ran i Køln tingrett. Rettssaken startet tirsdag morgen med en liten forsinkelse på grunn av de omfattende sikkerhetsrutinene.

For prosessen er det planlagt 53 høringer frem til slutten av september, melder nyhetsbyrået RTL

Advokaten hans hevdet torsdag at bevisene mot Drach er svake, og de fleste anklagene mot ham er spekulative.

Kilder: NTB, RTL, AP