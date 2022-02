Aston Martin kastet seg på SUV-trenden så sent som i 2021 – med sin DBX. Den er på ingen måte noe sinke. Motoren er hentet fra Mercedes-AMG – en 4-liters V8-er på 550 hestekrefter.

Med den på plass, går 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Raskt nok for de fleste.

Men det er noen andre merker som har lagt lista skyhøyt i dette segmentet de siste årene. Bentley Bentayga Speed har en toppfart på 305 km/t og Lamborghini Urus og Porsche Cayenne Turbo GT er ikke akkurat sinker, de heller. Alle sammen er raskere enn DBX.

Til slutt fikk Aston Martin nok. Nå skal skapet settes på plass. Og FOR en måte å gjøre det på!

Grunndesignet er lett å kjenne igjen. Men 707-utgaven av DBX skiller seg ut med en blant annet større felger, annerledes frontfanger og en enorm diffusor bak.

Lamborghini-killer

Den tradisjonsrike, britiske bilprodusenten har like godt dratt på med alt de kunne finne i verktøyskapet. Resultatet ser du bilder av her – og har det klingende navnet DBX707. Ja, det høres mer ut som et fly. Og den assosiasjonen er kanskje ikke helt feil, heller.

707 hestekrefter og et vulkaniske 900 Nm dreiemoment er det nemlig tryllet ut av 4-liters twin turbo-motoren. V8, selvsagt.

Den slags effekt gir utslag i ekstreme ytelser. For eksempel fliser den Lamborghini Urus ut av lyskrysset. 0-100 km/t går nå på brennkjappe 3,3 sekunder i Race Start Mode. Mulig du skal advare eventuelle passasjerer før du gyver løs ...

Lanserer verdens kraftigste SUV

Lyssignaturen er ikke til å ta feil av, i alle fall.

Raskest ... i verden

Men rosinen i pølsa er toppfarten. Det er den som gjør at DBX707-eierne kan slå seg på brystet og si med stolt og stødig stemme: Dette er verdens raskeste SUV!

Her butter det nemlig ikke før speedometeret viser 310 km/t. Da snakker vi hytteekspress!

Noen pris i Norge er ikke klar, men leveringene skal etter planen starte i løpet av andre kvartal.

Test: Mercedes-AMG GLE 63 S: På grensen til galskap

Forventer god respons

Carl Henrik Unelsrød, salgssjef for Aston Martin i Norge, gleder seg naturligvis til å få den til butikken.

– Ingen annen luksus-SUV tilbyr like mye plass, komfort og ytelse som DBX707. Den setter en helt ny standard i sitt segment. Vi forventer god respons i markedet, og håper vi kan tiltrekke oss kunder fra for eksempel Lamborghini, sier han.

I fjor ble det registrert fire DBX på norske skilter. Til sammenligning ble det registrert 11 Lamborghini Urus.

Leveringene skal etter planen starte i andre kvartal. Så blir det spennende å se hvor mange som kommer til Norge ...

Ny modell doblet salget for Aston Martin

Mer av alt

Men Aston Martin ville ikke vært Aston Martin, om de bare banket nedi en monster-motor, børstet av seg støvet på buksa og dro hjem for å spise middag. Den må selvsagt kunne kjøres aktivt. Helst som en sportsbil.

Derfor har man kuttet vekt, finspisset en nitrinns automatgirkasse, dratt på med digre, keramiske bremser, 22 felger er standard og understell og fjæringer har også fått spesialbehandling. Detaljer om alt dette må vi komme tilbake til.

Poenget er at alt sammen skal bidra til å gjøre DBX707 til en lynrask bil både i svingene på og rette strekninger.

Toppsjef hos Aston Martin, Tobias Moer, holder ikke noe tilbake når han skal beskrive nykommeren sin: The fastest, most powerful, best handling and most engaging car of its kind.

Kort sagt: Raskest, sterkest, best og mest engasjerende å kjøre. Det er fire ting, det. Mer enn et Kinderegg! Du kan være trygg på at det vil synes på prislappen, også ...

Video: Se vårt møte med Aston Martin på norske veier her:

Ikke råd til drømmebilen? Print ut en kopi!