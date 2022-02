Innrømmer at han var redd for å bli glemt

Artisten Petter Bjørklund Kristiansen (33), bedre kjent under artistnavnet «Katastrofe», slo igjennom i 2014 med singelen «Bleik og sur», og ble frontfiguren for norsk partymusikk.



Han levde et tilsynelatende drømmeliv, som andre bare kunne drømme om. «Katastrofe» gjestet VG-lista år etter år, noe som gjorde at det kom som et sjokk for det norske folket da han la opp karrieren. Nå forteller han årsaken bak.

GA SEG MENS LEKEN VAR GOD: Flere ble sjokkerte da artisten annonserte at han skulle legge karrieren på hylla. Foto: God morgen Norge

– Det kom til et sånt punkt hvor de tingene jeg hadde lyst til å gjøre, hadde jeg fått oppnådd. En av de største drømmene mine, da jeg først begynte med musikk, var å spille på VG-lista. Jeg var så privilegert og heldig å spille der fem år på rad, og det var så mange slike ting som jeg huket «sjekk» av bak. Det bare kom til et punkt hvor jeg merket at motivasjonen daltet litt av, forteller han til God morgen Norge.

Før han la opp, gikk det svært bra med karrieren hans. Han forteller at han var redd for at det skulle dabbe av, og ville gi seg mens leken var god.

– Du var ikke redd for å bli glemt, da?

– Jeg tenkte på det og, det gjorde jeg absolutt. Jeg fikk fortsatt bookinger, låtene ble streamet og ting var fortsatt aktuelle, så da bestemte jeg meg for å gi meg, forteller Kristiansen.

Partykongen i ny drakt

Etter å ha jobbet en del bak scenen og skrevet låter for andre, bestemte han seg for at dette var den nye retningen han skulle gå. Han begynte også en pokerkarriere, men denne var kortvarig på grunn av koronaepidemien som slo til.

– Det var planen min. Skrive låter for andre, reise verden rundt og spille poker, men så kom det fantastiske korona som vi alle er så glade i. Da ble det ikke poker, og jeg ble rastløs. Så da ble det band istedenfor, sier han lattermildt.

Ti måneder etter at han la opp, gjorde han et lite comeback i et band med det usedvanlige navnet, «Halva priset». Nå forteller han historien bak det:

– På den siste avslutningstouren min, «Vi prekæs aldri», begynte vi å diskutere det. Gutta i bandet ville ikke gi seg, og DJ-en min sa: «Du er så glad i bygdemusikk, du er jo bygdegutt. Bare begynn å skriv noen låter i den sjangren. Hvis du noen gang skulle fått lyst til å spille og reise rundt igjen, så ringer vi arrangører vi kjenner fra før og gir dem «halva priset», så er vi i gang», forteller han og forklarer at det var slik det nye navnet ble til.

Deretter skrev han hitsangen «Den fineste Chevy'n», som han ville ha med sanger Maria Mena på.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få svar. Jeg var nervøs for å ta kontakt, og hun er jo en av de største vokalistene vi har. Jeg hadde allerede skrevet sangen, men følte det manglet noe i det andre verset. Så jeg sendte henne en melding og introduserte meg selv. Jeg sa at det ikke var en typisk «Katastrofe-låt», og ville høre om hun var interessert, sier han.

Kort tid senere fikk han en melding tilbake, hvor hun ba han sende den over på mail. Det gikk kun fem minutter før han fikk svar, til hans store overraskelse. Der stod det:

– Jeg likte den godt, jeg. Studio i morgen klokken 17?

Lite visste de begge at de satt på en hit.

Bekymret

Kristiansen var svært stolt av sangen og budskapet, men var bekymret for at det kunne bli for snevert. Når det norske folket hadde blitt vant til partysangene hans om Pattaya, fyll og rølp, var det usikkert om en dypere sang hadde like stor effekt. Senere viste det seg at den ikke ble like stor som de andre, men større.

I dag har sangen over 25 millioner avspillinger på Spotify, og var den mest spilte norske låta på Spotify i fjor.

– De greiene der er helt sprøtt. Det er umulig å få noe bedre start på et nyoppstartet band enn det, og jeg er superglad og stolt over det, sier han.

– Må arrangørene i Norge fortsatt betale «halva priset»?

– Kan hende det har gått opp litt, sier han lattermildt.

Forrige fredag lanserte bandet deres nyeste singel, «Kompis». Den er for folk som faller utenfor den typiske A4-standarden, og som ikke helt finner sin plass i samfunnet. Han har kompiser selv som har opplevd dette.

– Det er et tema som alltid har engasjert meg, og jeg har lagd en del sanger om det før. Det er så ofte jeg tenker på at veldig mange av vennene mine, jo rarere og jo flere bokstaver de har, jo morsommere har jeg det på tur med dem. Jeg hadde bare lyst til å lage en låt som ga et klapp på skulderen til de som ser etter plassen sin, avslutter han.