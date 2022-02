– Har veldig tro på at han blir den neste stjernen

Med to år gjenstående som junior, har Sigurd Henriksen allerede satt norsk rekord på 10.000-, 5000- og 3000-meter i G16-klassen.

Under junior-VM 29. januar i Innsbruck satte han verdensrekord utendørs, på samme øvelse som Hallgeir Engebråten tok OL-bronse søndag: 5000-meteren.

– Alt gikk som det skulle i løpet. Jeg hadde forberedt meg godt, og det ble til slutt mitt beste løp noensinne, forteller en tydelig stolt 17-åring.

Søskenkjærlighet

Henriksen er et kjent navn i skøytemiljøet. Sigurds storebror Sindre Henriksen, er nemlig tidligere skøyteløper og olympisk mester i lagtempo fra 2018. Han var tydelig kry over Sigurds prestasjon i Innsbruck.

– Jeg er en stolt bror. Personlig slo jeg gjennom litt sent, Sigurd derimot har alltid hatt den veien planlagt. Han har hengt med siden vi var små og fått se hvordan toppidrett fungerer. Det er deilig å se resultatene komme, sier storebror Sindre.

SPEILBILDE: Det finnes tydelige likheter mellom brødrene både på og utenfor isen. Foto: Privat

– Det perfekte løp

På 5000-meteren i de østerrikske alper, med tiden 6,33,16, gikk bergenseren inn til et overlegent gull, snaue åtte sekunder foran den nest beste.

– Alt gikk som det skulle i løpet. Det ble til slutt mitt beste løp noensinne.

For å sette verdensrekorden i perspektiv, kan Henriksens tid sammenlignes med legendariske Sven Kramer.

Nederlenderen, som hadde verdensrekorden på seniornivå i en årrekke, hadde en tid på 6.55 da han selv var junior.

Altså er Henriksens tid hele 22 sekunder raskere enn hva Kramer presterte på samme nivå. Skøytesporten har utviklet seg siden starten av 2000-tallet, da Kramer var junior. Utendørs, hvor både Kramer og Henriksens rekord ble satt, kan også værforhold og lignende spille inn.

BEDRE ENN SELVESTE KRAMER: Verdensrekorden Sigurd Henriksen satte er drøyt 20(!) sekunder bedre enn hva legenden Sven Kramer fikk til i sin tid. Foto: SEBASTIEN BOZON

En voksen gutt i en ung kropp

For et år siden flyttet 17-åringen til Stavanger for å gå på Wang Toppidrett. Han er veldig fornøyd og trives i oljebyen.

– Ved siden av mengde er det aller viktigst å trene riktig. Det har jeg gjort i noen år nå, og Wang er et sted jeg kan fortsette med det.

På skolen og privat trenes gutten av Wouter Olde Heuvel som selv er tidligere skøyteløper.

– Det er lenge siden Norge har utfordret de beste i OL og VM på 10.000 meter, og jeg har veldig tro på at han blir den neste norske 5- og 10 kilometerstjernen, sier nederlenderen.

Treneren beskriver Henriksen som en dedikert og målrettet skøyteløper, og roser ham opp i skyene som en voksen gutt i en ung kropp.

– Man vet aldri, det er viktig å legge sten på sten, men jeg har god tro på at Sigurd skal være klar for OL i Milano om fire år.

I november kom verdenscupsirkuset til Stavanger. Henriksen debuterte under dette stevnet, men så selv at veien opp fortsatt er lang.

– Det er mange som har vært gode tidlig, men min kjære storebror har derimot vist meg at det er mulig å nå toppen, så lenge man trener, sier supertalentet.