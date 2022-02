Nødetatene rykker ut til flere ulykker langs E6: – Kjør forsiktig!

Det har på kort tid vært tre trafikkulykker med flere biler involvert på E6 sør for Oslo.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt opplyser til TV 2 at fem biler er involvert i en kollisjon i sydgående retning ved Vestby. I Nordbytunnelen har tre biler kollidert, og ved Vinterbro er det meldt om en trafikkulykke.

– Det meldes om glatt føre alle stedene, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Samuelsen.

#E6 Politiet har de siste minuttene mottatt melding om flere trafikkulykker på E6 i Follo/Østfold. Det meldes om VELDIG glatt veibane. KJØR FORSIKTIG ! — Politiet i Øst (@politietost) February 1, 2022

Det er ikke avklart skadeomfang rundt alle ulykkene, men det er mulig snakk om skade etter ulykken ved Vestby, sier operasjonslederen.

Det er ikke lenge til folk skal hjem fra jobb, og Samuelsen oppfordre de som skal benytte veistrekningen om å være forsiktige.

– Ta det med ro, hold avstand og vær obs på at det kan være stans, slik at man ikke kjører inn i ulykker. Ta høyde for at dette kan ta litt tid, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres.