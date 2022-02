To positive koronatester på norsk OL-fly: – Norske personer er berørt

To i det norske støtteapparatet på mandagens OL-fly til Beijing har testet positivt for korona.

To ombord på flyet til Beijing med norske OL-utøvere mandag har testet positivt for koronaviruset.

Olympiatoppens vinteridrettsjef Helge Bartnes bekrefter informasjonen til TV 2 tirsdag.

– Det jeg har å si er at vi jobber med oversikt over hvilke konsekvenser dette vil få, sier Bartnes til TV 2.

– Er en norsk OL-utøver smittet?

– Det kan jeg ikke si noe om, men det er norske personer som er berørt.

SISTE: Olympiatoppen har nå bekreftet at det er to stykker i det norske støtteapparatet som er smittet. I en pressemelding, skriver kommunikasjonssjef i Olympiatoppen Halvor Lea:

«To av OL-troppens støttepersoner testet positivt for COVID-19 ved ankomst Beijing tirsdag. Begge har nylig hatt COVID-infeksjon. De to skal nå testes igjen, for eventuelt å bekrefte den første positive testen. Er også disse testene positive, venter isolasjon i henhold til Playbook. Nærkontakter er ennå ikke avklart, men ingen utøvere er nærkontakter knyttet til disse to tilfellene.»

Innreise til Kina er svært strengt, og virusrester kan slå ut positivt på tester. Tre som testet positivt på fredagens fly har nå testet negativt. Videre i pressemeldingen står det:

«De tre som testet positivt fredag, etter den første charter-flighten, er alle ute av isolasjon etter tre påfølgende negative tester. Etter isolasjonen har de tre nærkontaktstatus, det vil si at de kan utføre jobbene sine, må holde to meters avstand, bruke munnbind, men holde seg på rommet når de ikke utfører jobben sin.»

På flyet til Beijing var blant annet Norges herrelandslag i langrenn og skiskytterlandslaget.

Det var også folk fra andre nasjoner på flyet, deriblant svensker OL-utøvere. I tillegg var det personer fra Danmark og Estland på flyet.

NRK omtalte saken først.