Hele 9 av 10 nybil-registeringer i januar var personbiler med ledning. De rene elbilene sto for 83,7 prosent, mens ladbare hybrider utgjorde 6,8 prosent av det totale nybil-salget.

Det viser helt ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Totalt ble det registrert 7.957 nye personbiler i Norge i januar. Det er en nedgang på 22,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Med unntak av elbiler, er det fall i alle drivlinjer: Bensin, diesel og hybrider.

Topp 20: Kun én som ikke er elbil

– At veldig mange nye ladbare hybrider ble registrert før årsskiftet, forklarer et lavt registreringstall for denne typen i januar. Tallene nå er uansett spesielle, peker i mange retninger og varsler et spennende bilår. At hele 19 av topp 20 førstegangsregistrerte nye personbiler i januar er elbiler, er helt unikt, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Audi Q4 e-tron topper nybilregisteringene i januar.

Den eneste på «Topp 20»-listen som ikke er elbil, er Toyotas RAV4.

– Nybilregistreringene i januar viser at Norge fortsatt er et annerledesland i elbilsammenheng, selv om stadig flere land opplever økt elbilsalg. Men ingen andre land kan vise til en slik merke- og modellfordeling på Topp 20 i en måned. De seks mest solgte nye bilene fantes ikke i Norge for ett år siden, sier Solberg Thorsen videre, og mener det viser at norske nybilkjøpere er veldig opptatt av å kjøpe det aller nyeste – litt på samme måte som med mobiltelefoner.

Måten vi kjøper ny bil på er også i ferd med å endre seg radikalt. Mange bestiller og handler på nett før den nye bilen så hentes ut hos forhandler.

– Mange prøvekjører ikke den nye bilen en gang, slik man alltid gjorde før. Det hadde ingen trodd for få år siden, sier Solberg Thorsen.

Leverte bilen på verksted – ble «prøvekjørt» i 238 km/t

Flere el-Porscher enn bensinbiler

Salget av rene bensin- og dieselbiler har vært fallende i lang tid, og av 7.957 førstegangsregistrerte nye personbiler i januar, var det bare 387 bensin- og dieselbiler.

– At vi skulle se flere nye Porscher registrert enn nye bensinbiler i en måned, hadde ingen sett komme. Og i januar ble det registrert 181 av elbilmodellen Porsche Taycan, mens det til sammen ble registrert 175 bensinbiler, sier Solberg Thorsen.

Han mener det viser at mange nordmenn har en solid økonomi og kan realisere bildrømmen.

Johannes realiserte bildrømmen – med denne

I januar ble det utlevert 181 nye Porsche Taycan.

De 20 mest solgte bilmodellene i januar:

Topp 10: De mest solgte bilmerkene i januar:

Her kjører vi nye Audi Q4 e-tron: