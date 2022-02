Norge sender ikke soldater til Mali-styrke

Den forrige regjeringen besluttet i juli i fjor å bidra med et mindre antall soldater og offiserer til den franskledede Takuba-styrken i Mali.

Styrken driver kapasitetsbygging for å styrke landets regjeringshær i kampen mot militante islamister.

Beslutningen ble tatt til tross for at Mali noen uker tidligere hadde opplevd det andre militærkuppet på under ett år, og at landet siden har vært styrt av en militærjunta ledet av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta.

Norge har siden forhandlet med militærjuntaen, men uten å komme fram til enighet om utplassering av et styrkebidrag.

– Det var ikke mulig å oppnå et tilstrekkelig rettslig rammeverk med Mali som ville ivareta sikkerheten til våre soldater, opplyste forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortinget tirsdag.

– Per i dag er det ikke aktuelt å sende norsk styrke til Takuba, sa Enoksen.

