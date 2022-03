Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny, håper det er lov å spørre om dette her i denne spalten.

Etter å ha lest litt rundt på nettet ser det ut som å slå meg selv personlig konkurs er et fornuftig valg. Trodde aldri jeg skulle skrive det ...

Men jeg lurer på noe før jeg eventuelt gjør det. Bilen som står i mitt navn – mister jeg den da? Eller kan man flytte den over til noen andre først?

Håper du kan svare!

Benny svarer:

Heisann! Ja, i denne e spalten er det lov å spørre om absolutt ALT som er bilrelatert. Også om ting som ikke er så hyggelige. Jeg, som er utdannet bilmekaniker, må innrømme at dette er litt utenfor mitt fagfelt.

Men spørsmålet er absolutt aktuelt og interessant, samt at jeg har en bekjent som har være gjennom samme runde. Jeg drister meg derfor til å svare likevel. Bruk dette som en pekepinn og ikke en fasit. Det er ikke vanskelig å finne noen som har bedre greie på dette enn meg!

Men, ja – om du har en bil av en viss verdi, så ryker den sammen med det meste andre du har som er salgbart – alt for å dekke opp kreditorers gjeld. Denne bransjen er relativt kynisk og det tas ikke mye hensyn.

Søk hjelp

Det å overdra bilen til noen andre, for eksempel samboer eller barn, blir litt for åpenlyst. Er bilen din mye verdt, er salg definitivt noe å tenke på i en slik situasjon som du nå har havnet i.

I ditt sted ville jeg da brukt pengene til å betale ned gjeld i en prioritert rekkefølge. Jeg ville kjempet med nebb og klør for å unngå en personlig konkurs. Klart meg med billigere bil og et enklere og billigere bosted. I motsatt fall vil det aller meste av din framtidige lønn bli tatt fra deg i en periode over flere år. Du får kun beholde et minimum til livets opphold. Det er dessverre ikke slik at man "nullstilles" når man går konkurs.

I ditt sted ville jeg definitivt søkt profesjonell hjelp og rådgivning for å se på hvilke muligheter du har her. Det kan sikkert koste både stolthet, mot og kanskje litt penger også, men jeg tror det er verdt det.

Ønsker deg all mulig hell og lykke til i en kinkig situasjon. La oss håpe det løser seg!

– Hver gang jeg skulle selge bilen, gikk noe i stykker – måtte ha den i 10 år

