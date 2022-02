Kontaktet av treneren på Facebook og hentet gratis. To år senere ble han solgt for nesten 20 millioner kroner

Joe Bell (22) kom til Viking fra collegefotball i USA. To år senere sørget han for klingende mynt i kassen for Stavanger-klubben.

Joe Bell kom til Viking i januar 2020 som et ubeskrevet blad og en unggutt på 20 år. To år senere forlater midtbanespilleren Viking som landslagsspiller for New Zealand, etter å ha markert seg som en av blåtrøyenes aller beste spillere da Stavanger-klubben sikret tredjeplassen i Eliteserien forrige sesong.

TOK KONTAKT: Morten Jensen tok kontakt med Bell på Facebook. Så endte Bell opp i Viking. Foto: Carina Johansen

Bell ble hentet gratis til Viking etter å ha spilt collegefotball for Virginia Cavaliers og Charlottesville Alliance i USA. På januarvinduets siste dag ble han solgt til danske Brøndby for det som ifølge Aftenbladet var en sum på mellom 15 og 20 millioner kroner. I tillegg sikret Viking seg klausuler som gjør at klubben kan tjene enda mer dersom Brøndby selger Bell videre til en større klubb.

Vikings hovedtrener Morten Jensen har selv fortid som spiller i collegefotballen i USA, og har god oversikt over nivået på de beste, unge spillerne der.

– Jeg la merke til ham da han spilte U20-VM for New Zealand. Det var en spiller jeg så hadde noe ekstra. Jeg sjekket opp hvor han spilte, og sa til trenerkollega Bjarte Lunde Aarsheim og daværende trener Bjarne Berntsen at det var en spiller som så spennende ut, forteller Jensen om hvordan han «oppdaget» Bell.

Han fortsetter:

– Jeg søkte ham opp på Facebook, og sendte ham en direktemelding der jeg fortalte hvem jeg var og hvor imponert jeg var over ham. Jeg refererte også til at jeg selv har spilt collegefotball i USA. Han hadde ikke noe agent, så vi inviterte ham til prøvespill og videre samtaler. Så ble han signert, forteller Jensen om starten på Vikings lukrative investering.

– Vet hvem vi skal ha på radaren

Med sin bakgrunn fra collegefotball i USA, er Jensen imidlertid klar over at nivået i ligaen kan være noe varierende. Bell, som studerte psykologi ved siden av fotballen, var imidlertid så god at han hadde muligheten til å ta steget opp i proffligaen MLS før overgangen til Viking.

– Nivået på collegespillerne i USA er veldig varierende, men det vil alltid være noen spillere med et rått potensial som kan være interessant for oss. Vi har såpass kontroll på collegefotballen at vi vet hvem som skiller seg ut, og som kan være interessante å ha på radaren, konstaterer Jensen.

– Kan Joe Bells erstatter også bli hentet fra collegefotball i USA?

– Ja, det er jo fullt mulig. Men for oss er det ikke sånn sett så viktig hvor de kommer fra. Om de kommer fra collegefotballen eller MLS i USA eller Halmstad, det betyr ikke så mye for oss. For oss handler det om å identifisere gode spillere som ikke er for dyre, svarer han.

– Hvordan kan collegefotball i USA fungere som et springbrett for yngre spillere?

– Det går årlig ut mellom 20-30 til 40 spillere fra collegefotballen i USA, som reiser videre til MLS eller andre profesjonelle ligaer. Det er masse gode spillere der, som også er U-landslagspillere som Joe Bell var, som det også gjør i andre markeder, sier han.

Collegespillere på prøvespill i USA?

Onsdag 9. januar reiser Viking på oppkjøringsturné til USA. Der skal de møte MLS-lagene Portland Timbers, Real Salt Lake og Minnesota United.

Kampene spilles 13/2, 16/2 og 19/2 på Portland Timbers stadion Providence Park, som tar 25.000 tilskuere. Viking reiser hjem til Norge 24. februar.

Jensen utelukker ikke at det kan komme noen prøvespillere for å vise seg frem for Vikings trenere under oppholdet i USA.

– Vi har vurdert det, så får vi se hvor det ender. Det er litt endringer i regelverket for prøvespillere. Vi har et par navn på blokken som det kan hende kommer for å trene, men vi får se hvor vi ender til slutt, opplyser Viking-treneren.

Joe Bell, som altså ble hentet til Viking etter å ha blitt kontaktet på Facebook av treneren, ble en svært lønnsom investering for Stavanger-klubben, både sportslig og økonomisk. For ikke bare bidro Bell til den oppløftende tredjeplassen forrige sesong. Salget ga Viking klingende mynt i kassen de kan bruke på å hente og utvikle nye spillere med.

– Det er viktig med helheten, vi styrer litt etter moneyball-prinsippet. Det vi ønsker er å selge dem dyrest mulig, og gjenta det, slik at vi kan styrke troppen med nye spillere igjen, sier Vikings trener.

– Trodde summen skulle være høyere

Jensen medgir likevel at han kunne ønsket seg en enda høyere salgssum for Bell.

– Jeg er ikke overrasket over størrelsen på overgangssummen, jeg trodde faktisk den skulle være større. Men det ble jo en fin historie for Viking, det var jo en spiller vi hentet gratis, sier Jensen, som tror Bell også kommer til å gjøre sine saker svært godt i Brøndby.

– Ja, han fikk jo sitt store gjennombrudd i ligaen for oss forrige sesong. Han er veldig profesjonell ned til fingerspissene, er nysgjerrig og en skikkelig student av spillet. Han vet hva som skal til, og vokser han ytterligere i Brøndby kan han fort ta skrittet videre til en enda større klubb, oppsummerer Morten Jensen.