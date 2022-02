«Dette kommer til å bli vanskelig for flere av oss»

Det er kanskje litt kjipt å snakke om det nå, men jeg tror mange av oss kommer til å merke at gjenåpningen, med all sin glede og muligheter, også kan oppleves som utfordrende.

Endelig ser vi litt lys i enden av tunnelen, som gjentatte ganger har endt opp med å bli enda lenger enn vi trodde i utgangspunktet.

Kan bli utfordrende

I starten av pandemien husker jeg at mange tenkte «Jøss, dette blir noen spesielle uker fremover», bare for å oppdage at korona kom til å herje i langt lenger tid enn det.

Etter en lang periode med strenge tiltak, lite sosial aktivitet, og begrensede muligheter begynner vi å nærme oss hverdagen slik vi kjente den pre-pandemi. Det blir mulig å samle flere venner til middag og moro, kino er igjen stuerent, man kan dra ut på cafe med bestemor og bestefar uten å bekymre seg for mye, og hjemmekontoret er ikke lenger pålagt. Det er mildt sagt deilig å tenke på at livet begynner å gå tilbake til normalen, og jeg håper vi alle får glede av det.

Psykolog Benjamin Baarli Sllseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

Som psykolog har jeg tenkt mye på at den stadige endringen i hverdagsrytmen vår byr på mange utfordringer. Vi har hele tiden måttet tilpasse oss nye tiltak og reguleringer, uten særlig mye forutsigbarhet. Som mennesker er vi som oftest tjent med det motsatte – nemlig forutsigbarhet, muligheten til å planlegge egen hverdag, og stabilitet. Nå må vi igjen tilpasse oss en slags ny normal, og selv om den normalen begynner å ligne på livet vårt før pandemien, er det ikke nødvendigvis slik at alt blir like bra igjen med en gang. Det er kanskje litt kjipt å snakke om det nå, men jeg tror mange av oss kommer til å merke at gjenåpningen, med all sin glede og muligheter, også kan oppleves som utfordrende.

Kan komme som et sjokk

Ved å plutselig vende tilbake til «normalen» kan vi risikere å bli overveldet av inntrykkene, mulighetene, og det sosiale jaget som kommer. Bursdager som er utsatt hentes inn igjen, det samme gjelder bryllup, og plutselig blir alt en mulighet til å feire og samles. Vi har lenge vært vant til et roligere tempo, med mindre muligheter. Hodet og kroppen vår har tilpasset seg det over tid, og mange har nok kjent på rastløshet og frustrasjon over begrensningene. Men ved å leve med det over tid, har vi også vent oss til at det er slik livet er nå.

Derfor kan det å skulle oppjustere tempoet og mulighetene gjøre at vi raskere blir tappet for energi, og ting som tidligere ga mye glede, kan være mer slitsomt enn forventet. Dette kan nok komme som et sjokk for noen av oss, og det er derfor det er viktig å snakke om det også.

Du er ikke alene

Forventningen nå er jo at man skal være glad for lettelser av restriksjoner, være ute på livet og nyte, og henge med venner. Dersom man opplever at det faktisk er litt strevsomt å skulle henge med på alt igjen, kan man fort føle seg ensom eller utenforstående – hvorfor er ikke jeg like glad som alle andre? «Presset» om å glede seg over tilbakevendingen til normalen kan gjøre vondt verre, og man kan grue seg til verden åpner opp igjen. Vi må ikke glemme at ensomhet er en pandemi som har levd lenger og krevd flere liv enn korona – det finnes ingen vaksine mot ensomhet. Det har ikke blitt mindre av det i verden under pandemien. Og til deg som kjenner på at gjenåpning er skummelt, for mye, eller strevsomt på en eller annen måte: det er helt greit. Du er ikke alene.

For selv om gjenåpning i det store og det hele er positivt og fint for de fleste av oss, er det noen av oss som kommer til å kjenne på at det blir vanskelig. Vanskelig å henge med på ting, vanskelig å være så mye sosial igjen, eller vanskelig å ikke være en del av de som gleder seg.

Derfor vil jeg gjerne dele noen tips, som jeg tror kan være nyttig når vi nå går mot en mer normal hverdag igjen.

Det er normalt og helt greit å kjenne på vanskelige følelser knyttet til gjenåpningen også, like normalt og greit som det er å glede seg over den. Gjør plass til å snakke med noen du kjenner om at du synes det er strevsomt – du er nok ikke alene om dette. Tillat deg selv å roe ned og takke nei til ting om det blir for mye – la kroppen og hodet få mulighet til å justere tempoet for å unngå en overbelastning. Gå for en middag med nære venner, istedenfor en sen natt på byen – om du tror det er bedre. Begynn i det små, med noen planer. Du må ikke overfylle den sosiale kalenderen til det maksimale, bare fordi du kan. Det er ikke sikkert at det som ga oss glede før pandemien gir like mye glede igjen med en gang – forhåpentligvis kommer det tilbake etter hvert. Med andre ord tenker jeg at vi må ha flere tanker i hodet på en gang.

Med andre ord tenker jeg at vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Gjenåpning er selvsagt positivt og bra – det betyr mindre alvorlig sykdom og risiko for liv blant befolkningen. Samtidig må vi huske på at vi trenger tid til å venne oss til normalen igjen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no