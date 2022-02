Forsiktig optimisme før pressekonferanse: – Én ting jeg er veldig lei av nå

OSLO/BERGEN (TV 2): I både Oslo og Bergen har folk store forventninger til regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld – og hva den vil ha å si for deres liv.

Tirsdag klokken 19 har regjeringen varslet pressekonferanse, og det er knyttet store forveninger til at dette vil bety en betydelig gjenåpning av samfunnet.

I Oslo tirsdag ettermiddag var det mild optimisme å spore i gatene.

– Jeg håper de fjerner hjemmekontoret. Er det en ting jeg er veldig lei av nå, så er det å sitte hjemme, sier Ida Marie Grini (25).

Hun er ute og går i Markveien på Grunerløkka med venninnen Caroline Sandgård (26), som er sykepleier.

– For min del har livet ikke vært så preget av koronatiltak den siste tiden, det hjelper jo at man får dra på jobb, sier Sandgård.

De to er begge spente på hva som kommer på pressekonferansen i kveld.

– Det kan jo virke som at vi faktisk begynner å gå tilbake til normalen nå. Det hadde vært så deilig, sier Grini.

De to venninnene håper vi aldri vil få en ordentlig nedstengning igjen.

– Det aller verste var da man bare kunne ha to personer på besøk. Jeg håper vi aldri kommer dit igjen. Samtidig så har jeg blitt overrasket før, så man vet aldri, sier Sandgård.

Bekymret for smitteboom

Thomas Andersen (49) var i Oslo sentrum med kona og hunden Pondus tirsdag.

Han er spent på tiden som kommer.

– Jeg er litt splittet. Jeg vil jo veldlig gjerne at ting skal gå tilbake til normalen, jeg tror vi alle trenger det nå. Mange har sittet på hjemmekontor og vært mye alene, og vi er sosiale vesner, sier han.

JUBILANT: Thomas Andersen fyller snart 50 - han er spent på hvordan feiringen blir. Her med hunden Pondus. Foto: Margrethe H. Solheim / TV 2

Samtidig er han bekymret for hva som kan skje dersom det åpnes opp for fort.

– Jeg er opprinnelig fra Danmark, og siden de åpnet opp der, har det vært 50.000 nye smittetilfeller hver dag. Plutselig var halve familien min smittet. Jeg er bekymret for hva et slikt smittetrykk kan si for sykefraværet, selv om ikke mange nødvendigvis blir alvorlig syke, sier han.

Andersen innrømmer også at han bekymrer seg litt for hva nyhetene som kommer tirsdag kveld vil si for hans egen store markering neste helg – da feirer han nemlig 50-årsdagen sin.

– Jeg er jo litt redd for at halvparten av gjestene kommer til å ha korona, og at det ikke blir helt som jeg hadde håpet, sier han.

– Men vi får se. Jeg tror vi trenger normalitet iallefall. Hadde vi visst dette for to år siden, at det kom til å vare så lenge, så tror jeg dette ville vært mye vanskeligere å takle, sier han.

Vil på kontoret

I Torggata møter TV 2 Christoffer Bechman (30). Hans største håp er at kveldens pressekonferanse vil være stopp for hjemmekontor for all uoverskuelig framtid.

– Jeg og mine ansatte har sittet på hjemmekontor siden mars 2020. Det er nok nå. Jeg tenker at dersom politikerne nå åpner opp, så blir det vanskelig for dem å stenge ned igjen, så jeg håper vi nærmer oss slutten på tiltakene, sier han.

HJEMMEKONTOR: Christoffer Bechman (30) er lei hjemmekontor, etter to år. Foto: Margrethe H. Solheim / TV 2

Det håper også venninnene Sissel Sørheim (83) og Inger Madsen Blonz (80).

– Det har vært litt stusselig denne tiden, med mye tid alene. Nå er jo ting allerede litt tilbake i gang, vi kan dra på kino og seniorsenteret, men jeg savner å reise, sier Sørheim.

Blonz er enig, og sier det er frustrerende å ikke kunne planlegge eller bestille reiser, uten at det er stor usikkerhet knyttet til dette.

– Tror dere pandemien og tiltakene går mot en slutt?

– Det er det store spørsmålet, sier Sørheim.

– Vil klemme

I Bergen er Stine Brandsdal klar på hva hun gleder seg aller mest til når vi etterhvert ikke har så strenge restriksjoner lenger.

KLEMME: Stine Brandsdal i Bergen gleder seg til å klemme folk hun kjenner normalt. Foto: TV 2

– Jeg er bare glad for at det sannsynligvis blir friere nå. Jeg er håper vi snart kan klemme fritt, og være som vi pleier å være, sosiale og ha det bra, sier hun.

En kompisgjeng på 20 år er klare på hva de ønsker å gjøre når det åpner opp.

– Jeg tenker det viktigste er at tiltaken forsvinner. Jeg er lei av å bruke munnbind, og jeg gleder meg til å gå tilbake til det samme gamle som før. Jeg gleder meg veldig til tiltakene forsvinner, livet nå er bare å dra til skolen og dra hjem igjen. Jeg har ikke sett mye til kompisene mine og sånt, man er nesten aldri ute, sier Alesandro Rekdal (20).

SKAL UT OG SPISE: Alessandro Rekdal i Bergen. Foto: TV 2

– Hva er det første dere skal gjøre når ting åpner opp?

– Vi tenker å dra en gjeng og spise på restaurant, klemme, kysse, være normale. Være ungdommer igjen, sier han.