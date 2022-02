Netflix i gang med tennis-dokumentar - Ruud positiv til å bidra etter møte

Formel 1-serien «Drive to Survive» har vært en braksuksess på Netflix. Nå har samme produksjon hatt et møte med Casper Ruud i forbindelse med tennis-innspilling.

Flere og flere har virkelig fått opp øynene for Formel 1 etter at serien «Drive to Survive» startet på Netflix. I serien får man et unikt innblikk i hvordan hverdagen til Formel 1-utøverne, lederne og lagene er.

Man får sett mye av spillet som foregår på bakrommet i serien. Tilgangen og åpenheten har bidratt til at Formel 1-bølgen kun har gått én vei siden serien ble sluppet i 2019.

Nå er det samme teamet i gang med å lage en lignende serie, men for tennis.

– Det er gøy og spennende. Jeg håper det kan bidra til at sporten vokser og gjør det interessant for flere folk, sier Casper Ruud til TV 2.

Han poengterer at det er artig at en såpass stor aktør som Netflix ønsker å produsere dette. Ruud er sterk i troen på at de kommer til å lage en solid serie.

Dette vil Ruud se

23-åringen håper særlig at tilgangen til «de tre store» i Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic blir såpass god at man virkelig får et innblikk i deres verden.

– Det hadde vært gøy for både oss spillere og ikke minst fansen. Deres liv er på et litt annet nivå enn oss unggutter. De er verdensstjerner uansett hvor de går, sier Ruud.

– Har du vært i kontakt med produsentene?

– Jeg har vært i kontakt med dem. Jeg har inntrykk av at de ønsker å få unge spillere med. Så får vi se om det blir noe av eller ikke. Men vi har hatt et møte og jeg er positiv til å kunne være med.

Ruud mener også at timingen er perfekt. Tennis-idretten var på topp i 2019. Så smalt det. Koronaviruset kom brått i 2020 og satte hele verden på prøve. Det har ført til dårligere tv-opplevelse av tennisen ifølge Ruud.

– Man vet ikke hvor mange som kommer på tribunene rundt omkring. Myndighetene bestemmer som de vil i de forskjellige nasjonene. Noen ganger er det 50 prosent kapasitet mens andre steder fulles det opp. Korona har dessverre hatt en negativ påvirkning på tennis og sport, sier 23-åringen fra Snarøya.

Djokovic-drama?

Filmteamet er allerede i gang med produksjonen. Den greske tennisspilleren Stefanos Tsitsipas postet et bilde på sin Instagram av et filmteam som sto rundt ham selv og italienske Matteo Berrettini 15. januar.

Sannsynligheten for et gjensyn med den høydramatiske finalen hvor Rafael Nadal vant og ble historisk er nok stor. Men ikke nok med det. Før turneringen pågikk det også et vanvittig drama rundt Novak Djokovic som endte med at serberen ble deportert fra Australia ettersom han ikke var vaksinert mot covid-19.

ATP-sjefen Andrea Gaudenzi sier i et intervju med TV 2 at de ikke kan dele informasjon om akkurat hvilke spillere som vil være involvert i prosjektet. Han er imidlertid klar på at det vil være spennende navn involvert, både fra ATP (herrer) og WTA (kvinner). Han bekrefter samtidig det Tsitsipas la ut på sin Instagram-profil med at opptakene allerede er i gang.

– Videre skal det filmes fra alle Grand Slam-turneringer i tillegg til alle Master-turneringene og WTA 1000-turneringene gjennom 2022-sesongen. Opptak fra andre turneringer vil også skje i sammenheng med utviklingen av de forskjellige historiene gjennom sesongen, sier styreformannen i ATP til TV 2.

TIDLIGERE TENNIS-TOPP: ATP-sjef Andrea Gaudenzi spilte selv tennis på toppnivå. Til TV 2 forteller han at han virkelig ser fram til Netflix-serien om tennis. Her fra Davis Cup-finalen i Milano mellom Sverige og Italia i 1998. Foto: LUCA BRUNO/AP.

Gaudenzi sier også at denne serien er fantastisk for tennisen. Han roser Netflix sitt arbeid og trekker frem både The Last Dance (om basketspiller Michael Jordans karriere) og nevnte Drive to Survive som tidligere prakteksempler.

Særlig at Netflix har trukket frem seere mellom 16 og 35 år ser han på som positivt. ATP-sjefen ser på tennis-serien som en mulighet til å tiltrekke seg et nytt publikum.

– Hva ser du mest fram til å se?

– Tennis har en haug meg brilliante personligheter og rivaler som kjemper. Det er naturlig at fokuset går på en håndfull av de beste spillerne i idrett med store stjerner. Men vi har også en utrolig gjeng med nye stjerner som er på vei opp og fram som vil være sportens ansikt i årene fremover. Jeg ser fram til at fansen skal få bli kjent med dem og kjenne tilhørighet i deres historier, sier han.

En annen ting han trekker fram er kjønnsbalansen i idretten. I tillegg er 2022 det første året både ATP og WTA sammen med alle fire Grand Slam-turneringene samkjører kalenderne. På den måte vil tilgangen være massiv for både tilskuere, tv-tittere og ikke minst serieskaperne.