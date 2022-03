Wilshere åpner opp om den tøffe tiden: – Ikke føl skam

– Det tøffeste har vært å ikke ha den rutinen. Jeg har alltid vært i en klubb. Man lever etter klubbens regler, egentlig. Man har trening, så har man kamper å forberede seg på. Plutselig hadde jeg ingen klubb.

Det sier Jack Wilshere til TV 2 i et åpenhjertig intervju. Den tidligere Arsenal-profilen har siden forrige sommer stått uten klubb før han, ut av det blå, signerte for danske AGF. Det hadde nok de aller færreste trodd en februarkveld for elleve år siden.

16. februar 2011: Jack Wilshere presenterer seg for alvor til fotballverden med en suveren forestilling mot Barcelona i Champions League.

The Gunners slår den kommende Champions League-finalisten 2-1 på The Emirates. I hovedrollen er klubbens nye håp. Et 19 år gammelt supertalent som skulle ta klubben tilbake til gamle høyder med ligatittel og kanskje til og med en etterlengtet Champions League-triumf.

Lovordene haglet. Så kom skadene.

HERJET: Jack Wilshere imponerte stort mot Barcelona i 2011. Det ble dessverre ett av få høydepunkt i Arsenal-karrieren. Foto: Tony Marshall

– Plutselig hadde jeg ingen klubb

Arsenal-karrieren ble ikke det den kunne blitt for Jack Wilshere. 31. juli 2011, fem måneder etter herjingen mot Barcelona, får talentet en ankelskade som setter ham ut av spill i 25 kamper. Det blir den første av ti langtidsskader som Arsenal-spiller.

Ifølge Transfermarkt var Wilshere skadet i 1013(!) dager som Arsenal-spiller Det tilsvarer nærmere tre hele år.

SKADEPLAGET: Slik så man ofte Jack Wilshere i Arsenal-drakt. Foto: Mike Egerton

I 2017 var Arsenal-karrieren over etter elleve sesonger i rødt og hvitt. To FA-cuper og en seier i Community Shield var det han hadde å vise til.

Turen gikk til West Ham, som han heide på som liten. Etter et mislykket opphold hos The Hammers, ble kontrakten terminert.

– Det er nitrist å tenke på at Wilshere, en av de mest talentfulle midtbanespillerne i sin alder, ikke har blitt noen ting, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller den gang.

Ferden gikk sørover til Bournemouth i Championship. Der fikk han ikke fornyet kontrakt.

Siden sommeren 2021 har den tidligere Wilshere ikke spilt profesjonell fotball, før AGF nylig hentet ham. Intervjuet med TV 2 ble gjort mens engelskmannen fortsatt var på klubbjakt.

– Nå må jeg finne tider til å trene. Jeg ser fortsatt etter en klubb. Jeg forsøker å holde meg i form. Det var det vanskeligste, å bli vant til å ikke ha spillere rundt meg, og en slags rutine, men, som jeg sa: Jeg har vært tilbake hos Arsenal de siste tre månedene, og det går veldig bra, sier Wilshere om utfordringen med å ikke ha klubb.

Husker du denne Arsenal-perlen?

– Det var en ny situasjon for meg. Jeg måtte finne min egen vei.

30-åringen legger ikke skjul på at nedturene har preget ham. Den eneste måten å komme ut av det på har vært å jobbe hard, og å snakke med dem som står ham nærmest.

– Ja, jeg synes det viktigste er at an snakker med folk man har nærme seg. Spør om råd, og ikke vær redd eller føl skam fordi man spør om hjelp. Spesielt dem som er nærme en, for de må også gjennom tøffe tider med deg, råder Wilshere, og legger til:

– Min kone og mine foreldre har levd med dette også. De vil ikke se at du er langt nede, lei deg eller frustrert. Snakk med dem du har nære. Også, tro på det du tror på, om det er fotball eller hva som helst. Jeg har alltid trodd på meg selv og at jeg vil komme tilbake for å spille på et visst nivå. Jeg tror fortsatt at jeg kommer tilbake. Jeg kommer ikke til å gi meg.

Men da han plutselig sto på bar bakke forrige sommer, ante han ikke hva han skulle gjøre.

– Det var en ny situasjon for meg. Jeg måtte finne min egen vei. Jeg måtte gå ut og trene på min egen måte og snakke med folk. Den jeg snakket mest med var min kone.

I TYKT OG TYNT: Jack Wilshere sier at familien har vært en viktig støttespiller for ham. Her sammen med konen Andriani Michael på en filmpremiere. Foto: HENRY NICHOLLS

Godt å være engelsk i Danmark?

I intervjuet med TV 2 avslørte Wilshere at det var samtaler på gang med ny klubb. Det ble en tur til dansk fotball. Prosessen har tatt tid, men han hadde ingen hast. Tilbudet måtte være perfekt.

– Jeg venter på den rette muligheten. Uansett hvor jeg går, så må det være rett for meg, med tanke på spillestil, manager. Det er det viktigste, sa han før overgangen.

Hvordan oppholdet i Danmark blir, vites ikke. AGFs sportssjef og tidligere landslagsback Stig Inge Bjørnebye er optimist på engelskmannens vegne.

– Han er i fin fysisk form, men mangler naturligvis kamptrening. Det kommer nok, og vi ser frem til å se ham i den hvite drakten når han har kommet skikkelig på plass, sier Bjørnebye.

Det Wilshere imidlertid er helt klar på er at han tenker seg å bli trener en gang i fremtiden. Under treningsoppholdet i Arsenal har Wilshere vært med på å trene U18-laget i klubben. Når han satser alt på å entre trenermanesjen, anes ikke.

– I hele min karriere har jeg vært litt stille og vært i bakgrunnen og jobbet med trenerutdanningen min. Jeg er på siste steg nå. Jeg har ikke trent noen nærmest på full tid før utenom de tre-fire siste månedene. Jeg har vært med U18-laget og prøvd å forbedre dem. Jeg har virkelig kost meg, så ja, å bli trener er definitivt noe jeg vil vurdere når fotballkarrieren er over.