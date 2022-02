Nyhetsbyrå spår rekordmange OL-gull til Norge

Johannes Høsflot Klæbo framstår som det største medaljehåpet.

Amerikanske Associated Press publiserer sin medaljespådom tre dager før OL-ilden tennes, og som mange andre tror byrået at Norge blir nasjonen som stikker av med flest gull i Beijing.

Analysen gir 20 gull, åtte sølv og elleve bronsemedaljer – totalt 39 medaljer. Det holder til en tangering av medaljerekorden som ble satt i Pyeongchang for fire år siden (14-14-11), og det vil være klar gullrekord for en nasjon i ett vinter-OL.

Norske utøvere tar gruppefoto i deltagerlandsbyen. Foto: ANTHONY WALLACE

AP spår at Johannes Høsflot Klæbo blir OL-konge i langrenn med fire gull-, én sølv- og én bronsemedalje. Byrået tror også at skiskytterne gjør stor suksess med tre gull og to sølv til Tarjei Bø og tre gull og en bronse til Marte Olsbu Røiseland. Dette inkluderer stafetter.

I alt tror nyhetsbyrået på åtte norske gull i langrenn, seks i skiskyting, to i kombinert, ett i alpint, ett i hopp og ett i curling.

Svenskenes stjernesmører Perry Olsson koronafast i Sverige



Den svenske suksessmørereren Perry Olsson rekker trolig ikke OL i Beijing etter å ha testet positivt for korona, melder Aftonbladet.

Olsson var mannen bak sprinteren Jonna Sundlings gullski under VM i Oberstdorf i fjor.

– Det er klart det hadde vært best om han hadde vært på plass, sier landslagssjef Anders Byström.

– Vi får se om han kan dra senere eller om andre kan overta. Det er klart det er synd, men Perry er der hjemme og kan hjelpe til.

Olsson har tidligere smurt skiene til både Marit Bjørgen og Petter Northug, og han var i Norge i 17 år før han dro tilbake til Sverige etter 2020-sesongen.

(©NTB)