Tiltale: Politimann sa han skulle kaste bareier i elva

10. mars må en politimann møte i retten fordi han har nektet å vedta et forelegg for en ordensforstyrrelse en sommernatt i 2020.

Saken har vært etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som opprinnelig ga politimannen et forelegg på 6000 kroner for ordensforstyrrelse på en bar.

Nekter straffskyld

Fordi politimannen nekter straffskyld og ikke har vedtatt forelegget, skal saken nå behandles av domstolene. Forelegget brukes dermed som en tiltalebeslutning.

– Det er noen vilkår i bestemmelsen som vi mener ikke er oppfylt, sier mannens forsvarer, advokat Gry Berger.

– Hva legger du i det?

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på noe mer rundt saken på nåværende tidspunkt, sier Berger.

Ble kastet ut av bar

Ifølge tiltalen ble politimannen kastet ut av en bar på Østlandet en sommernatt i 2020.

Videre mener Spesialenheten at bareieren ba politimannen om å forlate utestedet. De to skal deretter ha havnet i en høylytt diskusjon, som flere gjester ble vitne til.

Under diskusjonen skal politimannen ha sagt at han skulle kaste innehaveren i elva. Da han fysisk ble kastet ut, forsøkte han angivelig å holde seg fast.

Forholdet ble senere anmeldt til Sør-Øst politidistrikt, som besluttet at saken skulle oversendes til Spesialenheten for politisaker.

Det opprinnelige forelegget er datert 23. juni 2021, nesten ett år etter episoden på baren.

Partene skulle opprinnelig møtes i retten den 26. januar, men saken ble utsatt til 10. mars på grunn av sykdom. TV 2 kjenner ikke til flere omstendigheter rundt hvorfor det vil ta godt over ett og et halvt år å få saken ut av verden.

– Skjedde på fritiden

Det er etterforskningsleder Marit Oliver Storeng som møter i retten for Spesialenheten for politisaker. Hun forteller at det var politimesteren i Sør-Øst politidistrikt som besluttet at saken skulle sendes til dem.

– Det var noen uklarheter innledningsvis rundt hvilken tilknytning denne hendelsen hadde til hans virke som politimann. Derfor ble saken overført til Spesialenheten, sier Storeng til TV 2.

Under diskusjonen på baren den aktuelle natten skal det ha kommet frem at mannen var politimann. Etterforskningen har derimot avdekket at han ikke var på jobb da hendelsen skjedde.

– Dette er et forhold som har skjedd på fritiden utenfor tjeneste, sier Storeng.

Politimannen er ikke suspendert fra sin stilling i politiet.