Hurtigruten vedtar millionbot

Etter 1,5 år med etterforskning av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, konkluderte påtalemyndigheten før helgen med at Hurtigruten Coastal AS skal straffes med et forelegg på 1.000.000 kroner.

Selskapet har nå vedtatt forelegget, skriver de i en pressemelding.

– Det er halvannet år siden utbruddet på MS Roald Amundsen. Hurtigruten-konsernet har gjennom denne perioden bidratt aktivt til politiets etterforskning. Nå har de konkludert. Vi opplever at politiet har gjort en lang og grundig etterforskning, og vi har vedtatt forelegget, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i pressemeldingen.

Politiet opplyste forrige uke at selskapet, kapteinen og den ene skipslegen straffes med bøter, mens saken henlegges for øvrige involverte.

MS Roald Amundsen var på to seilaser fra Tromsø og rundt Svalbard i juli 2020. Etter ankomst til Tromsø fredag 31. juli på den andre seilasen, ble det påvist koronasmitte blant mannskap og passasjerer.

Totalt hadde 42 av besetningsmedlemmene om bord i Roald Amundsen koronasmitte. Også 29 passasjerer ble smittet i utbruddet. Totalt måtte 386 passasjerer i karantene.

Politiet mener at rederiet hadde flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte om bord på MS Roald Amundsen.

Til tross for dette unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette, mener politiet.