Dansk ekspert peker på én spesiell grunn til at Norge ikke bør åpne helt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet omfattende lettelser når regjeringen i kveld holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Likevel tyder alt på at både krav om munnbind og «meteren» består inntil videre.

I Danmark, derimot, er landet nå tilbake til normalen. Alle restriksjoner er fjernet og korona er ikke lenger ansett som en samfunnskritisk sykdom.

Norge og Danmark har gjennom store deler av pandemien fulgt hverandre tett, og landene har tidvis hatt de samme restriksjonene og tiltakene. På spørsmål fra TV 2 hva de anbefaler norske myndigheter nå, svarer de danske ekspertene ulikt.

– VENT: Det anbefaler Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er ett sted vi kanskje kan se at Norge og Danmark er litt forskjellige nå. Og det er på antallet booster-doser som er gitt, hvor vi er noe lenger fremme. Norge har vaksinert i 48-49 prosent med den tredje dosen, mens vi i Danmark har vaksinert over 60 prosent, sier Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Han peker blant annet på at Norge og Frankrike ligger nærmere hverandre i andelen boostervaksinerte, og det at Frankrike opplever mer problemer med sykdom knyttet til omikron.

– Jeg kan ikke si hva Norge skal gjøre, men i Danmark mener vi at meget høy booster-dekning er helt avgjørende for at vi kunne åpne samfunnet. Norge er ikke så langt fremme.

Han er derfor klar på hva hans anbefaling hadde vært til norske myndigheter i dag:

– Min anbefaling til Norge er å bruke to uker på å få vaksinert en større del av befolkningen med boosteren, og så åpne opp helt.

Selv om Danmark, som i forrige uke hadde smitterekord på over 50.000 daglige smittede, nå åpner opp, har de fortsatt høy smitte. Det siste døgnet er det registrert 30.000 nye tilfeller. Likevel er ikke Andreasen bekymret.

– I januar har vi ikke sett noen økning i antallet alvorlig syke, selv med veldig høye smittetall, og derfor oppfatter man ikke lenger omikron som en trussel mot helsevesenet.

Samtidig forteller han at det har vært en debatt i Danmark om mye sykdom i befolkningen ikke også bør ses på som en tilstrekkelig stor belastning for samfunnet til å fortsette med de inngripende tiltakene.

– Overveie full åpning

Andreasens kollega på Roskilde Universitet og leder forskningssenteret PandemiX Center, epidemiolog Lone Simonsen, mener derimot at Norge er modne for full gjenåpning nå.

– Jeg tenker at Norge er i en god situasjon til å overveie full åpning og lette på alle tiltak. Dette fordi Norge har høy vaksinasjonsrate og mange som har tatt tredje dose. Så hvis et land har god dekning av tredje dose blant den voksne og eldre befolkningen, så står mang godt rustet til å åpne opp, nettopp fordi man unngår alvorlig sykdom.

– GOD SITUSJON: Lone Simonsen, epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Foto: Roskilde Universitet

Simonsen er klar på at hun mener alle land som er i liknende situasjon som Danmark, med god vaksinasjonsdekning og mange med gjennomgått smitte, bør vurdere åpning.

– Jeg tenker at de som er i samme situasjon som Danmark har grunnlag for å ta den beslutningen. Mens andre land, som for eksempel Tyskland hvor man har områder hvor folk ikke er vaksinert, da vil jeg si at det er en annen situasjon.

For Danmark sin del snakker epidemiologen om stor grad av flokkimmunitet.

– Her har pandemien nådd toppen flere steder, for eksempel i København. Så da tenker jeg at vi er tett på flokkimmunitet. Det er dette Norge må vurdere, hvordan dere ligger an i deres pandemi.

Hun peker på at vi kan takke vaksinene for at vi i Norge og Danmark tåler omikron såpass godt.

– Omikron er mildere enn delta, men uten vaksine ville omikron vært like ubehagelig som de første variantene. Så det som hjelper oss er vaksinene.

Mener Danmark er noen uker foran Norge

Til TV 2 sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mandag at Danmark nok ligger noen uker foran Norge i smitteutviklingen. På spørsmål om hvorfor Danmark, med så høyt smittetrykk, kan åpne helt opp, mens Norge ennå ikke har gjort det, svarer Nakstad at Danmark nok tror de har nådd smittetoppen.

NORGE BAK DANMARK: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg tror danskene tenker at nå er de på toppen, selv om de for tre dager siden faktisk hadde rekordhøye tall. Så toppen er kanskje ikke der ennå, men de tror nok at de er så nærme toppen at mange har beskyttelse gjennom å ha vært syke, i tillegg til vaksinasjon, og da tror de at risikoen blir liten ved å gjenåpne fullt.

Til Dansk TV 2 innrømmet direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, at de tar en risiko ved å åpne helt, men at alternativet også ville ha innebåret en risiko.

– Det er alltid en risiko i det vi gjør, men det er også en risiko i å la være å lette på restriksjonene.

Han sa videre at en av grunnen til at de besluttet å råde politikerne til å åpne helt opp, var at omikron i mindre grad fører til alvorlig sykdom og død.

– En stor kommunikasjonsjobb

Uansett hva regjeringen gjør av lettelser i kveld, mener den danske statsviteren Michael Bang Petersen ved Universitetet i Aarhus, at de må begrunne avgjørelsen godt. Han har nemlig forsket på hvordan mennesker reagerer på vedvarende og gjentakende restriksjoner.

– Den forskningen vi har gjort viser at harde restriksjoner skaper en utmattelse blant befolkningen, noe som igjen får tilliten til myndighetene til å falle. Og det skjer spesielt når man er langt inne i en krise. En nedstengning nå kjennes verre ut enn en nedstengning i mars 2020.

FORSKER: Statsviter, Michael Bang Petersen, ved Universitetet i Aarhus. Foto: Universitetet i Aarhus

Bang Petersen mener kommunikasjonsoppgaven til en regjering som beholder tiltak slik pandemien er nå, er stor.

– En nedstengning utmatter folk mer hvis dødstallene er lave. Så hvis du ikke kan si at du har å gjøre med en alvorlig pandemi som skaper dødsfall som virkelig går utover de sårbare, så er det folk som vil føle at dette er et inngrep i deres frihet som de ikke ser meningen med.

Han peker også på at alt annet enn full gjenåpning for Norge vil gjøre at at den norske regjeringen må komme med en god begrunnelse for hvorfor de tar et annet valg enn Danmark.

– Det behøver ikke nødvendigvis å bety at den vanlige norske borger blir mer utmattet, men det betyr at det er viktig å norske myndigheter og regjeringen forklarer hvorfor man tar et annet valg. Og det kan man jo argumentere for, det er bare svært viktig at man gjør det. Det er en stor kommunikasjonsjobb.