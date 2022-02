Mustafa Hasan (19) får bli i Norge: – Det betyr alt

– Det er helt utrolig, sier Hasan til TV 2 kort tid etter at han fikk avgjørelsen fra UNE.

19-åringen forteller at han filmer en dokumentar med NRK, og at han mottok beskjeden sammen med TV-teamet.

– Jeg knakk sammen. Jeg fikk sjokk. Jeg falt på bakken og begynte å gråte. Jeg har aldri følt meg så bra i hele mitt liv, sier han.

Har bodd i Norge i 14 år

Hassan kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Da Hasan fylte 18, mottok han et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

Men vedtaket om å utvise Mustafa Hasan (18) fra Norge var ikke gyldig, konkluderte Oslo tingrett.

Retten mente blant annet at Mustafas tilknytning til Norge ikke er tilstrekkelig vurdert og hensyntatt i Utlendingsnemdas begrunnelse for å opprettholde vedtaket om å utvise ham.

Skal feire

UNE anket ikke dommen, og måtte dermed behandle saken på nytt.

Tirsdag kom avgjørelsen om at Hassan likevel får bli i Norge. Nå er han takknemlig for støtten han har fått underveis i prosessen.

– Det betyr alt. For søsteren min, for de barna som ikke har blitt sett og hørt. Jeg har fått æren av å bli noe som representerer noe større enn meg selv. Jeg ønsker at alle ikke glemmer at dette ikke handler bare om meg, sier han.

Etter å ha kjempet en lang kamp for å få bli i Norge, oppfordrer han myndighetene til å ta et oppgjør med praksisen rundt oppholdstillatelse.

– Jeg synes det har vært en lang og unødvendig kamp. Det burde ikke skje i Norge. Jeg håper at UNE lærer. Det går utover ikke bare dem, men også barn og livene deres, sier han.

– Nå føler jeg at kroppen rister. Jeg må bare møte venner og familie og feire. Nå kan jeg endelig si at vi har vunnet, og jeg kan bli i Norge.

Årets navn

Saken har ført til stort engasjement, og Hasan har fått bred støtte fra lokalsamfunnet og politikere. En demonstrasjon utenfor Stortinget i november fikk mye oppmerksomhet og gjorde saken til en nasjonal nyhet.

Ikke lenge etter skrev mer enn 100.000 personer under på en underskriftskampanje for å sørge for at Hasan kunne bli i Norge.

Han ble også kåret til Årets navn 2021 i Nettavisen.

Kald sortering

Avgjørelsen skaper også reaksjoner politisk.

Rødt mener dette ikke bare er en seier for Mustafa, men også for alle dem som kjemper for en mer solidarisk politikk.

– Vi ønsker oss inderlig flere slike eksempler hvor menneskelige hensyn, tilknytningen til Norge og unge menneskers psykiske helse veier tyngre enn den kalde sorteringen som tilsynelatende ligger i instruksen Une har jobbet etter i siste årene, sier Rødts stortingspolitiker Tobias Drevland Lund.

SV sier til NTB at dette også må få konsekvenser for andre saker.

– Det skal faktisk ikke være sånn at vi kaster ut barn som har vokst opp i Norge. De hører hjemme her, sier SVs innvandringspolitiske talsperson, Grete Wold.

– Ungdommer som Mustafa, skal ikke gå gjennom livet i usikkerhet på denne måten. Derfor kommer vi til å jobbe for at Mustafa-saken også fører til at systemet endres, sier hun.