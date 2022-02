Kim Jøran (34) kjempet mot sin egen kropp i mange år – så kom vendepunktet

Kim Jøran Olsen var åtte år gammel. Det var svømmetime. Ikledd badebukse og svømmebelte var han nervøs, da farens bortgang hadde ført til vannskrekk. Plutselig kom en jente bort til han og sa:

«Du, Kim, hvorfor har du pupper? Det skal ikke gutter ha».

– Den kommentaren utløste alt, forteller han i dag.

Kommentaren i svømmehallen ble starten på en lang kamp og et altoppslukende kroppsfokus.

– Det var bare jentene som slet med mat og kropp. Det var liksom ikke så kult å snakke om mannepupper med kompiser.

BARE ET BARN: Kim Jøran Olsen var bare et barn da han opplevde å få negative kommentarer knyttet til kroppen sin. Foto: Privat

En ond sirkel

Utfordringene har vært mange. Kim har overspist, trent, kastet opp og skammet seg. Spiseforstyrrelser er fortsatt tabubelagt, og kanskje enda vanskeligere å snakke om for gutter.

– Jeg var mye sint og skammet meg over at jeg hadde pupper. Da jeg endelig klarte å dra alene til fastlegen for å be om hjelp, fikk jeg beskjed om at det bare var å slanke seg, noe man ikke burde si til en liten gutt, sier han.

Kim beskriver forholdet til mat som en ond sirkel. Verken Kim eller de rundt han innså at det var snakk om spiseforstyrrelser.

– Det var ganske hardt etter at pappa døde. Vi trøstespiste litt alle sammen i familien. Man fikk bare høre at man var bredbygd. Det var bare sånn det var.

Etter legetimen gikk Kim rundt med en konstant trang til å spise alt han kom over.

– Jeg ble større og større og mer og mer mobba. Det var en ond sirkel.

«Jentesykdom»

I oppveksten var ikke Kim klar over at han hadde spiseforstyrrelser. Han hadde ingen å prate med, og dette ble omtalt som et «jenteproblem».

Elin Heitmann jobber som rådgiver i Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS). Hun har møtt flere unge gutter som opplever det samme som Kim.

– Dessverre er det flere gutter som kan kjenne seg igjen i det Kim har opplevd. De blir ikke fanget opp, og man blir mer bekymret hvis en jente endrer vanene sine drastisk, sier Heitmann.

Som rådgiver har hun vært i prat med mange gutter som selv ikke ser at de har spiseforstyrrelser. Hun forteller at det ofte oppstår en tristhet etter oppklaringene, som bunner i at man kunne fått hjelp tidligere om det ble plukket opp.

RÅDGIVER: Elin Heitmann har selv slitt med anoreksi og bulimi i mange år. Nå jobber hun med å hjelpe andre i samme situasjon. Foto: God morgen Norge

Heitmann mener at det er større terskel for menn når det kommer til å snakke om usikkerhet knyttet til kropp. Hun møter stadig flere som sier at de ikke kan snakke med kompiser om problematikken.

Rådgiveren har selv slitt med anoreksi og bulimi i mange år, men sier at hun har blitt helt frisk. Gjennom podkasten «Uforstyrra» deler hun kunnskap og historier for å hjelpe andre.

«Styggen på ryggen»

Da Kim var 26 år gammel dro han igjen til en lege. Han hadde fortsatt pupper, selv om han hadde hatt en vektnedgang. Da fikk han diagnosen «gynekomasti», også omtalt som «kvinnelig bryst». Dette var en stor lettelse og året etter ble han operert, men det var ingen kur. Han begynte med ekstrem trening.

Vendepunktet oppsto da en kollega stilte spørsmål til treningsmengden hans. Han hadde ikke et godt svar. Da innså han at det var på tide å et oppgjør med «styggen på ryggen».

– Jeg turte å spørre meg selv om jeg egentlig var lykkelig med mønsteret jeg beveget meg i. Svaret var jo nei, så jeg brøt ut av det.

Prosessen var ikke enkel.

– Det var vondt å bryte mønsteret, men da det ble mer stabilt, så hadde jeg ikke så stort behov for den kontrollen lenger. Man kan si at jeg er frisk, men av og til kommer han på skulderen med kommentarer til mat, kalorier og kropp. Da må jeg jobbe med meg selv og knipse han bort.

Etter å ha hørt på podkasten til Heitmann i ROS, falt brikkene på plass for Kim – og plutselig hadde problemene hans et navn. Det var en sykdom.

– Som man ser ved historien til Kim, så er det utrolig trist at man bærer på store problemer alene i så mange år. Vi må bli flinkere på å spørre hverandre om hvordan det egentlig går, påpeker Heitmann.

Kim fikk bekreftet at han hadde spiseforstyrrelser gjennom ROS. Han sier at det hjalp mye å møte noen som ga han forståelse.

– Jeg har aldri hørt at det var spiseforstyrrelser jeg slet med før jeg hørte på podkasten.

Vil hjelpe andre

Ved å dele historien sin håper Kim at han kan hjelpe andre.

– Det var en som sa at «man må ta en for laget». Hvis noen tar det første steget og åpner seg, så blir det kanskje enklere for andre som sliter med dette å snakke om det.

Heitmann håper at Kim sin historie kan bidra til å vise at menn også kan være sårbare, og at spiseforstyrrelser er et reelt problem hos begge kjønn. Hun mener at det å starte en samtale er veldig viktig.

– Hvis man er bekymret for en man kjenner, så ta den samtalen. Vær spørrende, undrende og ydmyk. Man må være forberedt på en reaksjon, og det er ikke enkelt, men ta den samtalen!

Hun er håpefull og vektlegger det at man ikke må gi opp om man sliter selv.

– Jeg vet at det kan gå bra, jeg har jo blitt helt frisk! Så jeg er håpefull og tenker at selv etter mange år så er det mulig å bli bedre og frisk.

Kim sier videre at om noen kjenner seg igjen i hans historie må man be om hjelp og snakke om det. Han er takknemlig overfor ROS, og anbefaler alle å se til hvordan det egentlig går med de man omgås og at man må tenke seg om før man kommenterer andres utseende.

– Alt jeg gjorde var å prøve å trøste den lille gutten som var i svømmehallen.