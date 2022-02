For ikke lenge siden hadde vi i Broom en artikkel om den tjekkiske forretningsmannen Radim Passer som satte en helt vanvittig fartsrekord på motorveien i Tyskland. Han tok med sin Bugatti Chiron, en bil med 1.500 hestekrefter, og ga full gass på en Autobahn-strekning der det ikke er noen fartsgrenser.

Først etter at speedometeret viste 414 km/t, slapp han opp gassen. Dette blir av mange regnet for det raskeste en bil på skilter har kjørt på offentlig vei.

Etterpå delte han en video av det hele på YouTube – en video som nå har fått over 1,7 millioner visninger. Men akkurat det å dele videoen, var kanskje ikke så lurt ...

Ny fartsrekord

Nå har nemlig påtalemyndigheten tatt affære. Som vi har skrevet tidligere, var Transportdepartementet i Tyskland kritiske til kjøringen. De har sendt en uttalelse der de kritiserer businessmannen, og mener at han har satt andres liv og helse i fare med kjøringen sin.

De sier videre at de anser kjøringen som et brudd på den viktigste veitrafikkregelen: "Man skal kjøre slik at ingen andre blir skadet, truet eller hindret eller skape hinder utover det som er uunngåelig den gitte situasjonen".

To års fengsel

Nå skal saken etterforskes. Ifølge den britiske avisen The Sun, har politiet i Sachsen-Anhalt gitt videoen til påtalemyndighetene.

Det fokuseres på om dette var et "ulovlig bilrace". Hvis det i retten lander på at dette er tilfellet, risikerer Passer opptil to år i fengsel.

Passer på sin side, gjør et poeng av at man gjorde så godt man kunne for å sikre at sikkerheten var ivaretatt.

Videoen viser at det var svært lite trafikk på veien da rekorden ble satt.

Her kan du se klippet som Passer har delt på YouTube.

Vil bli debatt

Strekningene på Autobahn som ikke har fartsgrenser, diskuteres med jevne mellomrom i Tyskland. For hver gang, virker det mer sannsynlig at de vil innføre en eller annen fartsgrense, på et tidspunkt. Områdene med fri fart er også blitt sterkt redusert de siste årene.

Flere partier mener det er på sin plass, fordi lavere fart vil gi en miljøgevinst og økt trafikksikkerhet.

Blant bilentusiaster er selvsagt håpet at ordningen med fri fart skal bestå.

Mange nordmenn reiser til Tyskland både for å kjøre på Autobahn – og for å prøve seg på racerbanen, Nürburgring. Sistnevnte er åpen for helt vanlige biler.

Spesiell bil

Vi tar med litt informasjon om bilen som Passer brukte til å kjøre i 414 km/t.

Bugatti Chiron er bygget rundt en 8-liters W16-motor på 1.500 hestekrefter – som har et dreiemoment på 1.600 Nm. Fire turboer jager opp trykket – og kan sende Chiron opp til en toppfart langt nord for 400 km/t.

Da Chiron ble lansert, var det verdens raskeste bil.

Det er også laget en spesialutgaven av Chiron – Super Sport 300+. Den klarte å bryte 300 mph-grensen (482 km/t) – og hadde i 2019 en toppfart på 490 km/t.

Video: Her kan du se Chiron sette fartsrekorden på nesten 500 km/t:

