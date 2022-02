Hun skulle egentlig ikke ha arvet tronen. Nå er det 70 år siden hun ble dronning

I dag er det nøyaktig 70 år siden dronning Elizabeth II ble overhode for det britiske Samveldet av nasjoner. Det er også 70 år siden hun mistet sin far, kong George VI.

Den daværende prinsessen var på reise i Kenya da dødsbudskapet kom, og reiste hjem samme dag. En tapper Elizabeth møtte en preget statsminister Winston Churchill da hun landet på flyplassen i London. Som 25-åring var hun blitt dronning.

NY DRONNING: Dronning Elizabeth går ut av flyet for første gang, som dronning på flyplassen i London, 6. februar 1952 . De som møtte henne og som har ryggene til kamera var, fra venstre: Lord Woolton, Anthony Eden, Clemet Attlee, og Winston Churchill. Foto: AP / NTB

Selv om 6. februar 1952 var livsendrende for dronning Elizabeth II, skjedde den aller mest avgjørende hendelsen i dronningens liv allerede da hun var ti år gammel.

Året var 1936 og hennes onkel, kong Edward VIII, abdiserte for å gifte seg med en amerikansk fraskilt kvinne. Skandalen var et faktum. Da hennes far måtte overta tronen gikk det nok opp for den unge prinsesse Elizabeth at retningen i livet hennes var i ferd med å bli staket ut.

– Det var ikke gitt at Elizabeth skulle bli monark da hun ble født i 1926, og heller ikke da hennes far overtok tronen i 1936, forteller historiker og forfatter, Trond Norén Isaksen til TV 2.

Elizabeth var Kong George VI og dronningens førstefødte, men hadde de fått en sønn, hadde sønnen blitt tronarving.

Foto: Ap / NTB Kong George VI sammen med sin sin hustru og datter, prinsesse Elizabeth, før reisen til Kenya. Få dager senere dør kong George VI av kreft

– Det var ikke før under krigen man begynte å forberede Elizabeth på at hun kom til å bli monark, sier Isaksen.

18-ÅRSDAG: Dette bildet er tatt 21. april 1944, på daværende prinsesse Elizabeths 18-årsdag. Foto: Planet News / AFP

Ingen vet hva dronningen selv tenker og mener om at livet hennes ble staket ut på denne måten. Hun har aldri gitt noe intervju. Hun har aldri delt sine personlige opplevelser og tanker rundt rollen hun har. Men pliktfølelsen står uten tvil sterkt.

For dronning Elizabeth er det ikke aktuelt å abdisere og gi tronen videre til sin sønn, Charles, prins av Wales.

– Det kommer hun ikke til å gjøre, sier Isaksen bestemt.

Han sier det i hovedsak er to grunner til det.

– Hennes onkel abdiserte. Han svek sin plikt for noe som ikke ble ansett som en verdig grunn. Abdikasjon har blitt et skjellsord for denne familien. Dronning Elizabeth er vokst opp med at plikten går foran alt.

– I tillegg er dronningen en dypt religiøs kvinne. Under kroningen ble hun salvet. Det innebærer en ubrytelig pakt med Gud, forklarer Isaksen.

Storbritannia er det eneste landet som fortsatt praktiserer denne salvingen. Hennes onkel Edvard abdiserte før han ble kronet, og slapp dermed ut før denne «pakten med Gud» ble inngått.

Som ung kvinne måtte dronningen finne sin egen vei i en verden dominert av mannlige politikere, noe hun har klart med tyngde.

Dronning Elizabeth II ble kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953. Det er også denne dagen den store offisielle jernjubileumsfeiringen vil starte. Det blir en fest fire dager til ende.

VENNSKAP: Statsminister, Winston Churchill og dronning Elizabeth i Buckingham Palace. De to hadde et nært forhold. Bildet er tatt 3. desember 1952. Foto: PA

Dagen i dag går heller ikke upåaktet hen, men dronningen pleier å markere årsdagen for sin fars død i det private.

– Dette vil være en dag med blandede følelser for dronningen. Det er 70 års jubileum for henne som monark, men også 70 år siden hennes far døde, sa statsminister Boris Johnson i Underhuset onsdag.

Nasjonal feiring

Under den offisielle markeringen i sommer blir det en nasjonal folkefest. Det blir militærparade og takkegudstjeneste i St. Paul-katedralen. I tillegg vil det holdes offisielle nabolagsfester over hele landet.

Det ventes at mer enn 200.000 slike fester vil bli arrangert.

Tidligere kongelige høydepunkt og jubileer har blitt markert med tilsvarende gatefester og prosesjoner.

7. juni 1977: Dronning Elizabeth II og hertugen av Edinburgh vinker fra balkongen på Buckingham Palace under sølvjubileet. Foto: PA Les mer 26. februar 1977: Dronningen hilser på Maori-krigere under en reise til New Zealand i forbindelse med sølvjubileumet. Foto: PA Les mer 3. mars 1977: Dronning Elizabeth ser på en parade i Sydney i forbindelse med sølvjubileet. Foto: BELL RON BELL Les mer 7. juni 1977: Paraden på vei til seremonien i St Paul-katedralen i forbindelse med sølvjubileumet. Foto: PA Les mer 7. juni 1977: Dronningen og hertugen av Edinburgh under seremonien i St Paul-katedralen under sølvjubileumet. Foto: PA Les mer 2. november 1977: Dronningen får en titt i cockpit på det ikoniske concord-flyet under en reise til Barbados i forbindelse med sølvbryllupet. Foto: PA Les mer 6. juni 2002: Dronningen får omvisning på en londonbuss i forbindelse med gulljubileet hennes. Foto: Fiona Hanson Les mer 19. mai 2012: Dronningen kikker på et flyshow over Windsor Caslte i Berkshire. Foto: Chris Jackson Les mer 4. juni 2012: Dronningen vinker til folkemengden fra en scene utenfor Buckingham Palace under diamantjubileumet. Foto: Ian West Les mer

Dronningen fyller 96 år 21, april, og det er uvisst hvor stor del av markeringen Dronningen selv vil være med på.

– Dronningen har ikke vist seg offentlig siden oktober, og hun er rådet til å bare ta på seg lette oppgaver, forklarer Isaksen.

– Monarkiene er ikke beregnet på at monarkene skal leve til de blir 100 år. Hun har kommet til et punkt hvor hun ikke lenger kan utføre alle oppgavene sine. I flere europeiske land har monarkene abdisert når de har kommet opp i årene. Men for dronning Elizabeth er dette utenkelig, delvis fordi hun ble viet til gjerningen sin da hun ble kronet

Årets feiring kan bli et lyspunkt for det britiske kongehuset som har slitt med mye motgang de senere årene, men trolig ikke et vendepunkt.

Tunge år

Det britiske kongehuset sliter med oppslutningen, ikke hjulpet av diverse kongelige skandaler.

Dronningens andre sønn, prins Andrew, er saksøkt for angivelige overgrep, mens barnebarnet prins Harry har flyttet til USA sammen med kona Meghan og har brutt med monarkiet.

Meningsmålinger viser at det britiske kongehuset har rundt 60 prosent oppslutning i Storbritannia.

70 ÅR: Bilde til venstre er tatt i april i 1966, mens det andre er tatt 15. november 2006. I dag markerer hun 70 år ved tronen. Foto: AP / NTB

I både Canada og Australia har meningsmålinger nylig vist at et flertall ønsker å bytte ut den britiske monarken med en president

– Det er ingen logiske årsaker til at velfungerende demokratier som Canada og Australia skal ha et statsoverhode som bor på den andre siden av jorda. Derimot er det tradisjonelle og følelsesmessige grunner for det, men de vil nok svekkes når dronning Elizabeth blir borte, sier Isaksen.

– Siste link til imperiet

Selv om kongehuset sliter med sviktende oppslutning, betyr det ikke at dronningen gjør det.

– Elizabeth er mer aktet enn monarkiet. Hun har blitt monarkiet. Det er en enhet, sier Isaksen.

– Hun er britenes siste link til imperiet, til krigen og til Churchill, sier han.

I høst døde ektemannen gjennom 73 år, prins Philip, i hjemmet Windsor Castle, 99 år gammel.

Det rørende bildet fra begravelsen, der dronningen på grunn av koronapandemien satt alene i St. George's Chapel, gikk verden rundt.



FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth II takes her seat for the funeral of Britain's Prince Philip, who died at the age of 99, at St George's Chapel, in Windsor, Britain, April 17, 2021. Victoria Jones/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL New

I sin årlige juletale snakket hun åpent om sorgen etter ektemannens bortgang.



– Selv om dette er en tid med stor glede og munterhet for mange, kan julen være vanskelig for dem som har mistet sine kjære. Spesielt i år forstår jeg hvorfor, sa Elizabeth i talen første juledag.

Se nyttårstalen hennes under:

Dronning Elizabeth er kong Haralds tremenning og har vært på statsbesøk i Norge tre ganger.

Først under kong Haakon i 1955, deretter under kong Olav i 1981 og under kong Harald i 2001.

FromLeft to right - Norwegian Crown Princess Mette-Marit, Britain's Duke of Edinburgh, Norway's Crown Prince Haakon, back partially obscured, Britain's Queen Elizabeth II, Norway's Queen Sonja and King Harald V, Camilla the Duchess of Cornwall and Britain's Prince Charles, not pictured, prepare to pose for a group photograph before attending a banquet inside Buckingham Palace in London, Tuesday Oct. 25, 2005. The King and Queen of Norway, with the Crown Prince and Princess are visiting the United Kingdom as guests of Queen Elizabeth II from October 25-27, to mark the Centenary of Norwegian independence from Sweden. (AP Photo/Matt Dunham) Foto: MATT DUNHAM

Ouistreham, Frankrike 20140606. Kong Harald i samtale med dronning Elizabeth under den internasjonale sermonien i Ouistreham. Fredag 6. juni er det 70 år siden D-dagen. Statsledere og veteraner er tilstede for å markere dagen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

FIle - Britain's Queen Elizabeth II watches the red arrows fly over to mark her official birthday at Windsor Castle, Windsor, England, Saturday June 12, 2021. Queen Elizabeth II will mark 70 years on the throne Sunday, Feb. 6, 2022 an unprecedented reign that has made her a symbol of stability as the United Kingdom navigated an age of uncertainty. (Chris Jackson/Pool via AP, File) Foto: Chris Jackson Dronning Elizabeth er 95 år gammel.

I dag har hun sittet ved tronen i 70 år.

Foto: Chris Jackson/AP, Matt Dunham/ AP, Terje Bendiksby / NTB, Victoria Jones/ Reuters, Alastair Grant.