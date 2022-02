Fastlegen kom på hjemmebesøk og inviterte pasienten til dusj og sex

ÅLESUND TINGRETT (TV 2): Fastlegen mente sex var bra for depresjon og kom hjem til pasienten for å drive terapi i senga.

– Da han kom hjem til meg første gangen, viste jeg ham rundt i huset. Da vi kom til badet ville han dusje sammen med meg. Det ville jeg. Deretter gikk vi inn i senga og hadde sex. Du hører hvor tullete dette høres ut, forklarte en av fornærmede kvinnene i tingretten i Ålesund tirsdag.

– Han mente at sex var bra behandling for min depresjon. Jeg trodde det skulle være god terapi i den sexen. Det tror jeg ikke på nå, sa kvinnen etter å ha redegjort for det seksuelle forholdet hun hadde til fastlegen over en periode på fire år.

Tirsdag startet straffesaken mot den tidligere fastlegen som er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre pasienter.

Eks-legen nekter straffskyld for alle tre postene i tiltalebeslutningen.

Fikk nytt liv

I sitt innledningsforedrag tegnet aktor, statsadvokat Magne Nyborg, et bilde av tiltalte som sirklet inn mot særlige sårbare kvinnelige pasienter for å få tilfredsstilt egne seksuelle behov.

– Det var et ujevnt styrkeforhold og det oppsto et avhengighetsforhold for pasienten. Han kom i denne posisjonen fordi han var deres fastlege, mener Nyborg som også viste til at det er funnet mange nakenbilder av fornærmede, som er tatt på legekontoret.

Saken ble rullet opp etter at en kvinnelig pasient høsten 2016 anmeldte et forhold der legen skal ha bedt vedkommende kle av seg samtidig som han selv kledde av seg på legekontoret, og begrunnet dette med at kroppskontakt i visse tilfeller kunne hjelpe mot smerte.

ADMINISTRATOR: Tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt leder straffesaken i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Saken endte med at legen mistet sin autorisasjon. Medieomtalen av dette førte til at flere pasienter uavhengig av hverandre gikk til politiet og forklarte hva de hadde opplevd hos den samme fastlegen.

– Jeg gikk regelmessig til legen og jeg følte han tok vare på meg. Han var så flink og forståelsesfull. Etter hvert foreslo han at han skulle hypnotisere meg. Flere ganger ba han meg lukke øynene og tenke på sex. Han sørget for at jeg fikk et nytt liv, forklarte kvinnen.

Klandrer seg selv

Etter hvert utviklet konsultasjonene med at legen begynte å komme på hjemmebesøk til kvinnen. I legekofferten kom han med gaver i form av sexy undertøy.

– Han kom på besøk tre ganger i uka. Først dusjet han, så hadde vi sex og så snakket vi om mine problem. Til slutt mente han at besøkene på legekontoret kunne opphøre. Han var veldig opptatt av sex. En gang hadde han på seg blodtrykksapparatet mens vi hadde sex, forklarte kvinnen.

Behandlingen utviklet seg til at de gikk på fjellturer sammen hvor de hadde sex på fjelltopper.

– Jeg følte han gjorde meg godt. Jeg var sikker på at han var min beste hjelper. Men jeg ble jo ikke bedre av depresjonen. Samtidig var jeg redd for at han ikke ville være terapeuten min hvis jeg ga uttrykk for at jeg ikke ble bedre, forklarte kvinnen.

I dag klandrer hun seg selv for å ha tillatt at dette skjedde.

– Jeg føler at jeg ikke kjenner meg selv igjen. Hva var det jeg gikk med på? Jeg hater ofte meg selv for dette.

Legens forsvarer ville vite om hun oppfattet seg som pasient når han kom på hjemmebesøk.

– Jeg var pasient. Han var terapeuten i mitt liv. Jeg var avhengig av ham og jeg må ha vært forelsket, fortalte kvinnen.



Den tiltalte eks-legen skal etter planen starte sin forklaring for retten senere tirsdag.