Ny sjokkmåling: Moxnes puster Vedum i nakken

SV, Rødt og Senterpartiet er jevnstore på Kantars februarbarometer for TV 2.

For selv om regjeringen har varslet lettelser i de strenge koronarestriksjonene, er ikke velgerne nådige mot den nye regjeringen. Verst er det for Senterpartiet som har falt jevnt siden juli 2021.

Senterpartiet har en oppslutning på 9 prosent på Kantars februar-måling for TV 2, og mister dermed plassen som landets fjerde største parti.

Partiet har ikke hatt en så lav oppslutning siden 2018.

For budsjettpartner SV går det derimot motsatt vei. De havner på 9,7 på den ferske målingen og er dermed større enn Senterpartiet.

– Turbulent start

Parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, innrømmer at målingen er et uttrykk for startproblemer.

– Det har vært en turbulent start, så det er nok det dette er et utslag for, sier han til TV 2.

IKKE FORNØYD: Geir Pollestad (Sp) tror trenden vil snu når regjeringens politikk blir mer synlig. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Pollestad mener likevel den negative trenden vil snu når partiets politikk i regjering blir mer synlig.

– Når vi leverer de politiske resultatene, vil folk se at det betyr noe at Sp sitter i regjering.

– Hvordan føles det at SV er større enn dere på denne målingen?

– Vi er større enn SV i Stortinget, og vi sitter i regjering. Det viktigste er at vi greier å tenke langsiktig og ikke få panikk, for det er mange ting som skal gjennomføres, sier han.

Dempet feiring for SV

For partileder Audun Lysbakken (SV) er den ferske målingen særdeles godt nytt. Han sier denne målingen føles ekstra bra fordi partiet har stått i tøffe forhandlingsrunder med regjeringen.

4. STØRST: Audun Lysbakken (SV) gleder seg over fremgangen, men vil ikke fryde seg på Sps bekostning. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

– Dette er jo en samlet venstreside som går kraftig frem. Det viser et ønske om at regjeringen skal gå kraftigere til verks enn det de har gjort til nå.

Begeistringen over å være større enn Sp er likevel avmålt.

– Vi gleder oss overhodet ikke over at andre partier på vår side går tilbake. Jeg håper det også går bedre med regjeringen etter hvert, sier han.

Historisk Rødt-notering

Men det er ikke bare SV som truer Senterpartiet. Rødt gjør nemlig en historisk god måling med en oppslutning på 8,4 prosent.

De puster dermed Sp i nakken – kun 0,6 prosentpoeng bak regjeringspartiet.

Aldri før har Rødt hatt større oppslutning på Kantars målinger for TV 2.

Hadde det vært valg i dag, ville Rødt dermed ha fått inn 15 representanter på Stortinget.

– Dette er fantastisk, men kanskje ikke overraskende. Folk har fått med seg at Rødt kjemper for å få ned strømprisene, der fremstår regjeringen handlingslammet, sier Moxnes til TV 2.

Arbeiderpartiet faller også, og ender på 21,2 prosent. Og med Høyre som øker til 25,4, er de landets største parti for tredje måling på rad.