Danmark har åpnet opp: – Det er fantastisk dejlig!

KØBENHAVN (TV 2): Danmark dropper koronarestriksjoner og gjenåpner samfunnet. Norske influensere tok turen under den danske moteuken.

Det klirres med bobler og klemmene sitter løst i Møntergade 3c.

TV 2 møter Birgitte Herskind i sin egen butikk, i den mer eksklusive delen av shopping-distriktet midt i den danske hovedstaden. Vinter- og vårkolleksjonen fra merket som bærer navnet hennes er hengt fram til visning.

Nervøsiteten hun hadde en time tidligere har lagt seg. Nå er moteskaperen bare glad.

Glad for å vise fram egen vinter- og vårkolleksjon, men også for at koronatiltakene i Danmark nå legges på hylla.

– Det er fantastisk deilig. Å ha så mange mennesker her. Jeg er meget glad! Vi gleder oss til at vi kan gå ut på byen og få oss noen cocktails igjen.

SMILER I SOLEN: Uten munnbind og bobler i glasset på moteuka. Foto: Elias Engevik

– Føler det er ferdig

Mandag åpnet Copenhagen Fashion Week – moteuka i København. Og med fjerningen av koronarestriksjonene 1. februar kunne timingen knapt ha vært bedre for de norske influenserne som har tatt turen til København.

Sara Flaaen Licius er modell, influenser og journalist. Hun syns det er deilig å være norsk i Danmark.

– Det er litt deilig at det ikke er så strengt. Det er jo siste dagen med restriksjoner, men jeg føler ikke at det er siste dagen, jeg føler at det er ferdig, sier hun.

På motevisningen finner vi også norske Anna Katinka von der Fehr. Motebloggeren har base i Danmark og gleder seg over gjenåpningen.

– Jeg syns jo bare det er fantastisk at det er liv i gatene igjen. At det er mye farger og at vi får en åpning, rett og slett. Så jeg gleder meg helt sykt.

FORNØYD: Norske Anna Katinka von der Fehr bor i Danmark og gleder seg over gjenåpningen av landet. Hun er moteblogger og synes det er fantastisk at det er liv i gatene igjen. Foto: Elias Engevik

Forrige uke kunne Danmarks statsminister Mette Frederiksen annonsere at covid-19 ikke lenger er å anse som en samfunnskritisk sykdom. Dermed er det juridiske grunnlaget for påbud og forordninger også borte, og fra 1. februar skroter danskene så godt som alle nasjonale pålegg og regler.

Munnbind er ikke lenger påbudt på butikker og transportmidler. Nattklubber og dansesteder kan åpnes igjen, og skjenkestoppen etter klokken 22 oppheves.

På idrettsarrangement eller konserter blir det ingen kohorter, og heller ikke noe øvre tak på hvor mange publikummere som kan delta.

Enorm smittespredning

Gjenåpningen i Danmark skjer samtidig som smitten er rekordhøy.

Daglig blir minst 30-40 tusen dansker registrert smittet, og det reelle tallet kan være flere ganger større, tror eksperter.

KØBENHAVN: Danskene registrerer høye smittetall, men svært få personer dør nå av viruset. Derfor mener regjeringen at det var riktig å åpne opp. Foto: Elias Engevik

Men knapt noen dør nå av korona. Det er den store forskjellen, mener den danske regjeringen.

Selv om mange nå jubler, viser en meningsmåling at rundt en tredjedel av danskene er urolige over gjenåpningen, og helst skulle sett at en del av tiltakene ble beholdt.

Det blir også understreket at folk bør forsøke å unngå å smitte sårbare grupper, og kanskje fremdeles bruke munnbind ved besøk på sykehus eller eldresenter.

På Højbro Plads treffer TV 2 Chris Pedersen, som triller sin rosa sykkel over den kjente plassen.

NERVØS: Chris Pedersen er redaktør i avisen Børsen og kjenner han er litt nervøs nå, som landet åpner opp igjen. Han håper at alt ordner seg. Foto: Elias Engevik/TV 2

Weekend-redaktøren i avisen Børsen gleder seg over at det danske samfunnet gjenåpner, men kjenner også litt på nervøsiteten.

– På den ene side er jeg sinnsykt glad og lettet. Jeg kunne merke allerede sist uke at jeg ble mindre stresset. Og så på den andre side merker jeg at vi ikke helt vet hva som kommer til å skje. Det kan jo fort bli en samfunnskritisk sykdom igjen. Men nå gleder jeg meg mest til våren!