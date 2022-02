Angrer på storbondevalget – avslører hvem hun egentlig ville velge

GOD KVELD NORGE (TV 2): Utfordrer Tomine Harket angrer på at hun valgte Niklas Baarli som storbonde, og mener at han er en av de største spillerne på gården.

I søndagens episode var det Tomine Harket (28) som måtte forlate gården, etter å ha tapt i tvekamp mot Kjersti Grini (50).

I episoden kommer det frem at det er flere i gruppen som har påvirket henne til å velge Grini som andrekjempe. Harket mener også at noen av de andre deltakerne påvirket hvem hun skulle velge som storbonde.

– Spiller folk rundt som brikker

– Jeg tror Tomine har hatt veldig god hjelp til å velge meg, og Sophie er den store regissøren her. Hun drar i trådene og spiller folk rundt som brikker. Jeg tror planen til Sophie er at jeg skal vinne, og at Tomine skal velge Sophie som ny storbonde, sa Grini i episoden der hun ble valgt som andrekjempe.

Harket forteller at hun egentlig hadde avtalt med Sophie Elise Isachsen (27) at hun skulle velge henne som storbonde, men at Niklas Baarli (32) påvirket henne til å velge han istedenfor.

– Jeg skulle egentlig velge Sophie, og så sa Niklas at han ville være bedre. Jeg husker ikke helt hva grunnen var, men det var noe med at det var det beste for gruppa, forteller Harket til God kveld Norge.

TAPTE: Tomine Harket tapte mot Kjersti Grini i tvekamp, og måtte forlate gården. Foto: Alex Iversen / TV 2

Trodde Baarli ønsket henne tilbake

Videre forteller hun at det ikke var så viktig for henne da, hvem av dem som ble storbonde, og at hun lot Isachsen og Baarli ta valget.

– Da samlet jeg begge to, og sa at jeg ikke brydde meg om hvem jeg velger, og at de fikk bestemme, forteller Harket.

Hun kom godt overens med Baarli, og trodde egentlig han ønsket at hun skulle vinne tvekampen og bli værende på gården.

– Det jeg synes er litt gøy å se, er at han sier det er best at Kjersti kommer tilbake, og så fikk han på en måte meg til å velge han, hvis jeg skulle ryke, forteller Harket.

– Det var liksom veldig trist hvis jeg skulle ryke, men så ser man jo at han bare ville ha henne tilbake. Det er jo litt spesielt da, at jeg ender opp med å velge han, som sitter og sier at det går helt fint om jeg ryker, forteller hun videre.

Da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (26) spurte hvem deltakerne håper vinner tvekampen, svarer Baarli at han er glad i Harket, men at han mener Grini fortjener å komme tilbake.

Til god kveld Norge forteller Baarli at han ikke ønsket å få Harket ut, men synes Grini fortjente å være der, og at Harket hadde gitt uttrykk for at hun følte det hele var overveldende og at hun ikke helt fant sin plass.

SPILLERE: Tomine Harket mener Sophie Elise Isachsen og Niklas Baarli var de støste spillerne inne på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

– Niklas og Sophie er de største spillerne der inne

Harket mener flere av deltakerne spilte et bra spill inne på gården.

– Niklas og Sophie er de største spillerne der inne, og de klarte hundre prosent å få det som de ønsket. Det er bra spilt fra dem sin side, forteller Harket.

Baarli tror ikke at det var noen av deltakerne i «Farmen kjendis» som ikke brukte noen form for taktikk inne på gården.

– Jeg tror alle der inne spiller litt, og det er et realityprogram der man skal prøve å vinne, så det er naturlig å spille spillet, forteller han til God kveld Norge.

Harket forteller at hun angrer på at hun valgte Baarli som storbonde, og skulle egentlig ønske hun valgte en helt annen deltaker.

– Jeg skulle ønske jeg valgte Ingrid som storbonde, for da tror jeg ting hadde vært litt annerledes. Egentlig bare fordi hun ikke spilte så veldig, og jeg tenkte det hadde vært litt gøy, fordi jeg ikke tror folk hadde forventet det, forteller Harket.

ANGRER: Tomine Harket angrer på at hun ikke valgte Ingrid Simensen som storbonde. Foto: Espen Solli/TV 2

– Følte jeg hadde grei kontroll på den prosessen

Selv er Baarli godt fornøyd med at valget til slutt falt på han som storbonde.

– Jeg hadde veldig lyst til å være storbonde i løpet av oppholdet, og er veldig glad for at det gikk i orden, forteller Baarli til God kveld Norge.

Programlederen innrømmer at han jobbet hardt for å bli valgt som storbonde, og at han ikke ble overrasket over valget. Baarli hadde en samtale med Harket før tvekampen, der han fortalte hvorfor han mente han burde bli valgt.

– Jeg følte jeg hadde grei kontroll på den prosessen. Jeg jobbet ganske hardt for at jeg skulle bli valgt, så overrasket ble jeg ikke, forteller Baarli.

– Jeg er mer fornøyd med at taktikken funket, forteller han videre.

Mener det var tatt ut av kontekst

Den første dagen inne på gården begynner Harket å gråte fordi hun føler seg litt utenfor, noe Baarli ga uttrykk for at han synes var rart. Til tross for at han da var litt «streng» mot henne, mener han fortsatt at han fortjente å bli valgt som storbonde.

– Jeg og Tomine hadde det ganske fint inne på den gården. Klippet av at jeg synes hun gråter litt tidlig, er som mye annet, tatt ut av kontekst. Jeg føler jeg fortjente å være storbonde, forteller Baarli.

Vi gjør oppmerksom på at God kveld Norges profiler Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen begge er med som deltakere i denne sesongen av «Farmen kjendis».

