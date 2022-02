Ruud forklarer skaden: – Hørte først et lite knekk

Skuffelsen var stor for Casper Ruud da den endelige avgjørelsen om å ikke stille til start i årets første Grand Slam var tatt. En overtråkk og vridning i den høyre ankelen satte en stopper for sesongstarten i Australia.

Skaden oppsto da nordmannen trente med Daniil Medvedev to dager før Ruud egentlig skulle spille sin første kamp. Ruud forklarer at skaden skjedde i forbindelse med at russeren fintet ut nordmannen på et slag under treningen.

– Når jeg skulle ta et splittsteg for å gjette til en side på et slag, så gjettet jeg til høyre. I siste liten knakk han håndleddet litt og slo en lobb. Da jeg prøvde å snu kjapt over igjen med høyrefoten så tråkket jeg feil slik at ankelen fikk en vridning, sier 23-åringen til TV 2 og legger til:

FOKUS: Casper Ruud la mandag ned en solid treningsøkt i Oslo Tennisarena. Første del av økta var tennis med Joachim Bjerke. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg hørte først et lite knekk, men det var bare sener og ligamenter som strakk seg. Det hørtes verre ut enn det var. Men jeg merket at det ikke var særlig godt.

Han forklarer at han fullførte økta på grunn av muskelaturen var varm og at det var adrenalin i kroppen. Da kvelden kom var ankelen blitt stiv og smertefull. Samme følelse var det dagen derpå.

Da kampdagen var der hadde ikke ankelen blitt særlig mye bedre. Han sier selv at han tror han kunne spilt kampen på 85-90 prosent av maks. Han var imidlertid klar på at han måtte være hundre prosent for å starte. Derfor ble det ingen Australian Open på Ruud i 2022.

– Det var selvfølgelig skuffende når man har dratt så langt. Man har dratt helt ned til andre siden av jordkloden for å konkurrere i sesongåpningen i Australian Open. Det var et av de fire største høydepunktene for sesongen så det var kjipt og timingen var dårlig.

SERVE-SIKTET: Disse ballene legges ut på banen for at Casper Ruud skal sikte på dem mens han jobber med serven. Foto: Torstein Wold / TV 2.

Nå trener Ruud for fullt igjen uten støtte rundt ankelen. Han forteller selv at det oppleves fint. I etterpåklokskapens lys angrer han fortsatt ikke på avgjørelsen om å trekke seg.

– Man må sette kroppen sin foran noe annet. Det viktigste er at man er skadefri og at man kan bevege seg som man vil. Samtidig er det morsomste med tennisen å reise, gjøre et godt resultat, og så reise hjem å føle man har fortjent litt ro. Det er ikke like stor belønning å komme hjem etter et dårlig resultat eller en opplevelse som denne.

Australian Open er smått i ferd med å bli en lei start på året for Ruud. I 2021 klarte han å komme seg helt til fjerde runde hvor han møtte russiske Andrej Rublev. Da måtte han imidlertid kaste inn håndkle underveis i kampen på grunn av en strekk i magen.

Med én av fire Grand Slams over for året gjenstår det tre igjen. Først ut er French Open som starter i slutten av mai. Deretter kommer Wimbledon i månedsskifte juni/juli før US Open får av stabelen i slutten av august.

Ruud forteller at vil angripe de turneringene med en ekstra sult og motivasjon.

Men først ut er en tur til Sør-Amerika. Avreise er torsdag og da blir det først Argentina Open i Buenos Aires. Deretter blir det turnering i Rio i Brasil og Santiago i Chile.

Ruud og teamet drar nå på torsdag og turneringen i Argentina starter på mandag. I motsetning til Australian Open har Ruud gode minner fra den turneringen. I 2020 vant han sin første ATP-turnering nettopp der.

– Jeg skal tenke på den muligheten jeg ikke fikk i Australia og bygge opp en slags følelse på at man må ta vare på de mulighetene man får.