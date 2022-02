Flytrafikken i Bergen forsinkes etter snøvær

Snøen har ført til problemer for Bergen Lufthavn, som periodevis har vært nødt til å stenge rullebanen. Det er forsinkelser på flere avganger og ankomster.

Mannskap er ute for å ta unna snø, sier pressevakt Line Haugland i Avinor til Bergensavisen.

– Siste status er at flytrafikken på Flesland er gjenopptatt, men det vil nok være noe følgeforsinkelser som følge av at rullebanen var stengt, sier Haugland til TV 2 klokka 09.25.

I morgentimene ba Vegtrafikksentralen folk i Bergen om å la bilen stå og heller ha hjemmekontor på grunn av snøværet.

– Det var nok verst for dem som sto opp tidlig. På hovedveiene ser det ut til å gå greit, men det er slaps og slush på sideveiene, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen til Bergensavisen.

Utover tirsdagen vil nedbøren på Vestlandet gå fra snø til regn og skape vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene, som har sendt ut gult farevarse l for is på hele Vestlandet tirsdag.

De glatte veiene har allerede ført til at en brøytebil på Hommersåk i Rogaland tippet over på siden. Sjåføren er sendt til legevakt for sjekk.

