Ethiopian Airlines gjenopptar bruken av Boeing 737 MAX-fly, for første gang etter styrten som kostet 157 mennesker livet i mars 2019.

Blant dem som omkom da Flight 302 fra Addis Abeba til Nairobi styrtet, var norske Karoline Aadland.

Ulykken utenfor den etiopiske hovedstaden var den andre på kort tid med denne flytypen. Seks måneder tidligere omkom 189 mennesker da et 737 MAX-fly fra indonesiske Lion Air styrtet i Java-havet.

De to ulykkene fikk flyselskap verden over til å sette flytypen på bakken. I ettertid ble det funnet feil ved flyenes programvare, noe som fikk dem til å vende brått nedover under bratt oppstigning.

(NTB)