206 selskaper gikk konkurs i januar

Dette er første gang på nesten to år at konkurstallene har vært høyere enn samme måned året før, ifølge nye tall fra Creditsafe.

– Vi har fremdeles kunstig lave konkurstall, men nå ser vi muligens et taktskifte. For første gang på lenge ser vi en økning i antall konkurser, og kanskje ser vi også at nærmer oss starten på en normalsituasjon, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Til tross for oppgangen fra fjoråret er konkurstallene for januar likevel betraktelig lavere enn i 2019 og 2020, men henholdsvis 326 og 356 konkurser.

Størst prosentvis økning var det innen agentur- og engroshandel med 55 prosent (17 selskaper), etterfulgt av spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med 36 prosent (34).

For første gang siden mars 2020 øker konkurstallene i de fleste fylker. Kun Rogaland, Viken og Vestland så en nedgang i konkurser i januar, mens Innlandet hadde samme antall konkurser som i fjor.

(NTB)