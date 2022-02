Politiet løslater den pågrepne etter brannen i Kongsvinger

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag formiddag.

Lørdag 30. januar fikk politiet melding om brann i bygget som huser Tavernaen i Kongsvinger. Bygget er totalskadd som følge av brannen.

Natt til søndag ble én person pågrepet og siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne ført til tap av menneskeliv.

– Det var politiarbeid og observasjoner på stedet som førte til at siktede ble pågrepet forholdsvis kort tid etter at politiet fikk melding om brannen, sa politiadvokat Nina Helmersen Østvold til TV 2.

Politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt sier til TV 2 at den siktede mannen ble løslatt fordi vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfylt.

– Siktede ble avhørt i går kveld, før det ble besluttet at han måtte løslates. I avhør erkjente han ikke straffskyld. Vi etterforsker fremdeles, det er flere vitner som skal avhøres og det skal gjøres undersøkelser av branntomta.

Ruud opplyser at det har vært vitner til hendelser knyttet til saken, men at det er uklart hva de har vært vitne til per nå. Videre forteller hun at politiet har fått opplysninger om at det i forkant av brannen var en konflikt mellom den nå siktede mannen og innehaveren av lokalene som nå er brent ned:

– Politiet har fått opplysninger om det. Det inngår som en del av etterforskningen, sier politiadvokaten.

Det er uvisst når politiet vil gå inn på branntomten, men Ruud sier at det er et prioritert etterforskningsskritt.