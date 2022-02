Hun skal kjempe mot Carlsen om minst 16 millioner kroner

Turneringen vises på TV 2s platformer!

Tirsdag ble 15 av 16 deltakere i Airthings Masters i Champions Chess Tour presentert. På listen sto Magnus Carlsen, i tillegg til den russiske stormesteren Alexandra Kostenjuk.

– Det er kjempegøy! Hun er jo for det første en veldig sterk stormester i sjakk. Det er ikke så mange kvinner med. Det er noen, men ikke mange. Hun har gjort det veldig godt i hurtigsjakk, sier sjakkommentator Maud Rødsmoen, og legger til:

– At hun er med er veldig positivt for representasjonen. Det er viktig at mange forskjellige personer er med.

Sjakkekspert Heidi Røneid jubler også over nyheten. Hun sier at sjakken historisk har vært preget av kvinnediskriminering.

– Vi får ofte tilbakemeldinger på hvorfor det ikke er så mange kvinner som spiller sjakk. Det er så viktig at de blir profilert i toppturneringer som dette, både for representasjonen og sånn at jenter kan ha forbilder å se opp til, sier Røneid.

GLAD: Heidi Røneid er svært glad for at Alexandra Kostenjuk er med i Champions Chess Tour-turneringen. Foto: Erik Edland / TV 2

Kostenjuk blir med det den første kvinnen som er med i årets Champions Chess Tour, og kun den fjerde totalt. I fjor var Ju Wnjun, Hmupy Koneru og Hou Yifan med i forskjellige turneringer

Airthings Masters, som starter 19. februar og avsluttes 26. februar, har hele 16 millioner kroner i premiepenger til vinneren. Turneringen vises på TV 2s plattformer.

– Magnus har veldig gode sjanser. Jeg blir om han ikke vinner, sier Rødsmoen, som tror Kostenjuk kan havne i midtsjiktet i turneringen.

Modelloppdrag

Kostenjuk er imidlertid ikke et nytt navn i sjakkverdenen. Den russiske stormesteren har tidligere blitt omtalt etter flere modelloppdrag tidligere i karrieren.

– Jeg vil at folk skal se at det er en morsom side ved sjakken. Det kan bli like spennende som fotball eller tennis. Ting er i endring. Jeg er smart, så jeg kan spille sjakk, og jeg er ikke så stygg, så jeg kan være modell, sa hun i et intervju med engelske Daily Mail i 2008, og omtalte det som en hobby.

MODELLOPPDRAG: Alexander Kostenjuk har hatt flere oppdrag som modell. Her fra en turnering i 2011. Foto: PILAR OLIVARES

Rødsmoen ser ingen problemer med modellfortiden, til tross for fokuset som har vært på utseende i kvinnesjakken. Hun mener det er plass til alle i sjakk.

– Jeg tenker vel at folk kan gjøre hva de vil, men jeg tror hun er en såpass god sjakkspiller at hun kan dra oppmerksomhet på andre måter også kanskje. Det er vanskelig å leve helt av sjakk når man ikke er topp 100., og det er ikke hun Noen lever av bøker og andre er sjakktrenere på siden. For noen er det en nødvendighet, sier Rødsmoen.

Kollega Røneid er enig med sin kollega og mener det skal være en plass for alle i sjakken.

– Hun kan jo gjøre det hun vil rundt det, og selvfølgelig, en forskjell på å gå ut å være modell og ufrivillig. Om kvinner og menn er stolte av hvordan de. Må du gjerne gjøre det for min del. - Folk er velkomne i sjakkmiljøet.