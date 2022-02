– Tas som gisler i sitt eget hjem

En kinesisk kampanje gjør at uigurene i landet må ta imot etniske kinesere på hjemmebesøk. – Hvis vi avviser gjestene, havner vi i leirene, sier Zumrat Dawut, som har flyktet fra Kina.

Kinesere kommer på besøk hjem til en uigursk familie. De spiser mat sammen og smiler til hverandre. Så overnatter gjestene i noen dager.

Det høres kanskje hyggelig ut, men besøket er problematisk; gjestene er ikke invitert, og uigurene vil ikke ha dem i hjemmene sine.

Dette er en del av en kinesisk kampanje rettet mot uigurer og andre muslimske minoriteter i landet.

– Har du religiøse eller historiske bøker i bokhyllen? Bruker du halalkjøtt når du lager mat? Ser du på kinesiske kanaler? Dette er spørsmål kineserne ønsker svar på når de kommer på besøk, forteller «Memet» til TV 2.

Den uigurske mannen ønsker ikke å bruke sitt virkelige navn. TV 2 har valgt å kalle ham «Memet» og kjenner hans virkelige identitet.

Memet, som nå bor i Oslo, kom til Norge som flyktning. Han har en mor og søsken i Xinjiang-provinsen i Kina.

Farens bok ble fjernet

Memet fikk sjokk da han først hørte søsteren fortelle om «sin nye, mannlige slektning» .

Kinesiske myndigheter kaller politikken «etnisk enhetskampanjen » og gjestene kalles «slektninger».

Siden 2016 har mer enn 1,1 millioner kinesere vært på hjemmebesøk hos 1,6 millioner mennesker fra ulike etniske grupper i regionen, ifølge statlige kinesiske medier.

Memets mor har fjernet alle bøkene i bokhyllene etter at Kina begynte med ordningen. En av dem var en bok som var skrevet av hennes mann som døde for noen år siden.

– Den uakseptable politikken har gjort at moren min måtte fjerne boken som faren min skrev. Den handlet om frihet, sier han.

Memet mener det som foregår i Xinjiang-provinsen er en del av bakteppet når verdens øyne nå rettes mot Kina i forbindelse med vinter-OL som starter 4. februar.

– Nå er det vinter-OL i Beijing som millioner av mennesker vil følge med på. Men i den andre delen av Kina foregår en etnisk rensing, og tusenvis av uigurene sitter i leirene, sier Memet og fortsetter:

– Hvis Norge er et land som bryr seg om menneskerettigheter, må Norge boikotte OL. Slik viser Norge solidaritet med uigurene, sier han.

Memet er ikke den eneste som vil at OL boikottes.

Kom på besøk hver måned

Uigurske Zumrat Dawut flyktet fra Kina til USA i 2019, og støtter Memets krav. Hun vil at Norge skal gjøre det samme som USA og boikotte OL diplomatisk.

– Jeg er en av dem som har opplevd den brutale undertrykkelsen, sier hun til TV 2.

Zumrat Dawut flyktet fra Kina til USA i 2019 Foto: Privat

Trebarnsmoren fikk i årene mellom 2016 og 2018 fire såkalte «kinesiske slektninger». Hver måned kom «slektningene» og bodde 10 dager hjemme hos Dawut.

– I løpet av besøkene fikk jeg masse spørsmål, som for eksempel hva jeg synes om det kinesiske kommunistpartiet.

– Det var som en slags tortur å ha ukjente personer som kom til huset ditt, overnattet i samme seng og til slutt lagde en rapport om deg, sier hun til TV 2.

Dawut forteller at kineserne var mest opptatt av barna. De ga dem gaver og snakket med dem i et annet rom.

– De mente at barna ikke klarer å lyve, sier Dawut.

På bildet smiler Dawuts to døtre og en kineser som overnatter hos Dawut. TV 2 har valgt å sladde bildene av hensyn til barna. Foto: Zumrat Dawut/Privat

Ifølge Dawut kan ikke uigurer avvise «gjestene», og derfor later de som om de er glade for besøket. Ellers kan det brukes som begrunnelse for å sendes til leirene.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch skriver at kampanjen bidrar til å intensivere undertrykkelsen i Xinjiang.

Maya Wang er Kina-researcher i Human Rights Watch.

– I praksis blir uigurene overvåket og indoktrinert gjennom disse besøkene, sier Wang til TV 2.

Målet er å hjelpe

Den kinesiske ambassaden i Oslo avviser anklagene og sier at uigurene ikke blir tvunget til en slik ordning.

– Målet med programmet er å forstå behovene til mennesker fra alle etniske grupper og hjelpe dem med å løse praktiske problemer, inkludert medisinsk behandling og utdanning, skriver ambassaden til TV 2.

Ber om boikott

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen, og ifølge ham er målet med ordningen å få total kontroll på uigurene.

- Jeg fikk sjokk da jeg hørte om denne ordningen, sier Adiljan Abdurihim. Foto: Privat

– Uigurene tas som gisler i sitt eget hjem. Forestill deg at man må huse en ukjent person hjemme som en «slektning», sier han til TV 2.

Nå ber Den norske Uigurkomitéen Norge om diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing, og at regjeringen ikke sender diplomatiske utsendinger til OL.

Norges ambassadør i Beijing vil representere Norge under lekene.

– Nå er det på tide å si nei til Kina, for de ønsker å vise landet fra sin beste side, uten fokus på grove menneskerettighetsbrudd, sier han.

Den norske regjeringen har gjort det klart at en norsk diplomatisk boikott ikke er aktuelt.

– Vi vil alltid ta opp menneskerettigheter når vi møter kineserne, men vi kommer til å delta på politisk nivå under de olympiske leker i Beijing for å støtte norske utøvere, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til TV 2 i desember i fjor.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.