Gravide Charlotte (35) er strandet i Afghanistan – måtte be Taliban om hjelp

Journalisten Charlotte Bellis er gravid i 25. uke, og historien hennes har blitt pinlig for New Zealand.

Charlotte Bellis (35) fra New Zealand har jobbet som journalist for Al Jazeera i Qatar. Da hun som ugift ble gravid, måtte hun si opp jobben sin og reise fra landet i november, siden det er forbudt å være gravid når man er ugift i landet.

Pinlighet

Graviditeten ble problematisk på mange måter, for det var ikke enkelt for newzealenderen å reise hjem. Newzealandske myndigheter krevde at hun måtte søke om plass på karantenehotell før hun reiste hjem, men der var det lang ventetid.

Saken har blitt pinlig for New Zealand som har flere tusen borgere strandet i utlandet. Det strenge karantenesystemet har blitt en gigantisk flaskehals for å få folk hjem.

Siden det hastet å reise fra Qatar reiste Bellis til kjærestens hjemland Belgia. Kjæresten, freelancefotografen Jim Huylebroek, har bodd i Afghanistan de siste to årene, men slo følge med henne hjem.

Hoppet fra land til land

Bellis oppholdt seg i Belgia utover visumperioden sin. Etter det hoppet hun fra land til land på turistvisum. Uten helserettigheter eller penger dro hun og kjæresten til slutt til Afghanistan for der hadde de i alle fall visum.

Før de tok beslutningen, måtte de be Taliban om hjelp, skriver BBC. Taliban har som kjent fratatt afghanske kvinner de fleste rettigheter, men da Bellis tok kontakt med dem, bedyret de at hun som ugift og gravid ville være velkommen i Afghanistan.

– Du kan komme hit og du vil ikke få noen problemer. Bare si at du er gift, og hvis du får problemer kan du ringe oss, skal en talsmann for Taliban ha sagt til henne.

Lover henne trygg hjemreise

Tirsdag har myndighetene i New Zealand løst saken hennes etter flere ukers debatt. Hun får plass på et karantenehotell, og kan reise hjem i begynnelsen av mars, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er plass til henne i MIQ (managed isolation and quarantine). Det finnes en sikker plass for henne på et fly, og det har vi formidlet til henne i dag, sier visestatsminister i New Zealand, Grant Robertson, tirsdag.

Charlotte er lettet.

– Jeg reiser hjem til New Zealand i begynnelsen av mars for å føde jenta mi. Vi er så glade for å komme hjem til familie og venner til en så spesiell begivenhet, sier Charlotte i en uttalelse.

Hun sier videre at hun er glad for at situasjonen har løst seg for henne, men hun er skuffet over at andre gravide ikke får samme hjelp til å komme seg hjem.

Desperate forsøk

Det har vært noen vanskelige uker og måneder for Bellis. Lørdag uttalte hun at hver dag var en kamp.

Hun forsøkte å komme seg til hjemlandet gjennom et lotterisystem som ikke lykkes. Hun forsøkte også å søke nød-retur, men fikk avslag.

Risikovurdering

Pinligheten for New Zealand forsterkes ved at Bellis sier det er tankevekkende at Taliban behandler en ugift gravid kvinne bedre enn New Zealand gjør.

– Når Taliban er de som hjelper deg med å finne trygghet, vet du at du er i en vanskelig situasjon, sier hun.

Lederen for New Zealands karantenesystem sier at de måtte finne en løsning for Bellis på grunn av den farlige situasjonen i Afghanistan. Han sier også at det er begrenset mulighet til å finne hjelp til henne på bakken etter Talibans overtakelse i august.

Bellis kjæreste, Huylebrök, skal få innreise til New Zealand sammen med henne, lover myndighetene.