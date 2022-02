Flere ønsker Boris Johnsons avgang: Her er hans mulige arvtakere

Den såkalte «Partygate»-skandalen om festene i statsministerens kontor under et korona-nedstengt Storbritannia, har lenge gjort det hett for den britiske statsministeren.

Nå har beskyldninger om at han grep inn for å hjelpe til med å evakuere dyr fra Afghanistan mens folk som tidligere hadde jobbet for britene, ble forlatt, gjort det enda hetere for ham.

Selv nekter Johnson for å ha gjort noe galt. Men nå spekuleres det åpent om hvem som kan komme til å erstatte ham dersom han skulle bli presset til å gå av.

Her følger en oversikt over aktuelle kandidater.

Kjent kritiker

For de sentrumsorienterte politikerne i Det konservative partiet skal Tom Tugendhat være en foretrukket kandidat. Han har vært parlamentsmedlem siden 2015 og ledet utenrikskomiteen siden 2017.

KANDIDAT: Tom Tugendhat har vært parlamentsmedlem siden 2015, og ledet utenrikskomiteen siden 2017 Foto: Niall Carson / Pa Photos

Tom Tugendhat har vært kritisk til regjeringen, ikke minst på grunn av dens håndtering av tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Han vakte oppmerksomhet med sin tale der han kritiserte Nato-kollapsen i Afghanistan.

Den tidligere soldaten, som tjenestegjorde i både Afghanistan og Irak, har også tidligere vært nevnt som mulig arvtaker til statsministerposten.

Han har sagt at han vil se det som et stort privilegium dersom han skulle bli statsminister.

Bookmakernes favoritt

Rishi Sunak har lenge vært bookmakernes favoritt til å erstatte Boris Johnson.

Han ble finansminister kort tid før koronaviruspandemien begynte og har vært ansvarlig for å opprette økonomiske støttesystemer under nedstengningen.

KANDIDAT: Finansminister Rishi Sunak Foto: Tolga Akmen/Pool via REUTERS/File Photo

Sunak har holdt seg utenfor medienes søkelys den siste tiden, noe som har fått enkelte til å spekulere på om han vil holde en viss avstand til Johnson.

Sammenlignes med Margaret Thatcher

Liz Truss har vært utenriksminister siden 2021 og minister for kvinner og likestilling siden 2019.

Hun er blitt sammenlignet med tidligere statsminister Margaret Thatcher.

KANDIDAT: Utenriksminister Liz Truss Foto: PRU / AFP / NTB

Under et intervju med BBC i forrige uke understreket hun at hun stilte seg hundre prosent bak statsministeren og ønsket at han skulle fortsette i jobben sin.

Tidligere nummer to

Jeremy Hunt har hatt en rekke statsrådsposter; kulturminister, helseminister og utenriksminister. Han tapte i sin tid ledervalget mot Johnson.

Selv om han ble tilbudt en annen regjeringspost, valgte han å gå ut av regjeringen og tilbake til sin plass i Parlamentet.

KANDIDAT: Jeremy Hunt valgte å gå ut av regjeringen etter å ha tapt ledervalget mot Johnson Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Jeg vil ikke si at ambisjonen min har forsvunnet helt, men det skal mye til for å overtale meg, skal han ha uttalt til magasinet The House i forrige uke.

Handelsminister Penny Mordaunt har hatt flere statsrådsstillinger og skal være godt likt i deler av partiet. Hun støttet Jeremy Hunt i lederstriden med Boris Johnson.

Har hatt lederambisjoner

Helseminister Sajid Javid er et erfarent regjeringsmedlem, han har sittet i både David Cameron og Theresa Mays regjeringer.

Han har tidligere hatt klare politiske lederambisjoner. I 2019 ble han nummer fire bak Johnson.

KANDIDAT: Helseminister Sajid Javid Foto: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Etter at han ble utnevnt til helseminister i juni i fjor, har Javid støttet Johnson. Men han har også innrømmet at kravene om Johnsons avgang er skadelig for regjeringen.

«Vaksineminister»

Utdanningsminister Nadhim Zahawi har hatt ansvar for vaksineutrullingen i Storbritannia, noe han har fått mye ros for.



Han er blitt et kjent ansikt under pandemien.

KANDIDAT: Utdanningsminister Nadhim Zahawi. Foto: James Manning / Pa Photos

Han har hele tiden støttet statsministeren. Han uttalte i et intervju på BBC Radio 4s Today-program at han trodde Johnson var trygg i rollen sin «fordi han er menneskelig og fordi vi alle gjør feil».

