McCann-anklaget hevder det ville vært «absurd» å bortføre henne

Den mistenkte i Madeleine McCann-saken kommer med påstander om hvorfor det er «absurd» at han er anklaget for å ha bortført henne.

– Jeg ble aldri tatt av politiet fordi jeg fulgte noen få sentrale prinsipper.

Dette skriver den mistenkte Christian Brueckner (44) i et brev fra fengselet. Han forklarer at han overlevde som narkolanger nettopp fordi han var forsiktig.

– Der det var mulig, bare å kjøre på dagtid slik at den mørbankede "hippebussen" ikke vekket oppmerksomhet, bare å kjøre på de veiene jeg måtte, og, viktigst av alt, aldri provosere politiet. Så det betyr å ikke begå noen forbrytelser, i hvert fall ikke å bortføre noen, fortsetter Brueckner i brevet.

Det var nyhetskanalen Sky News som først omtalte saken.

Ingen forhør

Det er første gang Brueckner har gitt et offentlig svar på uttalelser fra påtalemyndigheten i Braunschweig. I den tyske byen jobber etterforskere med støtte fra Scotland Yard-etterforskere og portugisisk politi.

ANKLAGET: Christian Brueckner er mistenkt i å ha bortført 3-åringen Madeleine McCann. Foto: Alberto Cattaneo

Tyske påtalemyndigheter har bygget en sak mot ham i tre år, men de har likevel ikke arrestert eller forhørt ham.

Ifølge nyhetskanalen stanset Braunschweigs advokat ham fra å korrespondere med dem for 18 måneder siden, men det antas at dette var noe han skrev fordi han var frustrert over at han ikke ble lyttet til.

«Absurd»

I brev til en reporter fra underholdningskanalen Sat1 skrev Braunschweig at han ikke hadde noe med Madeleines forsvinning å gjøre.

VERDENSKJENT FJES: Madeleine McCann forsvant fra familiens ferieleilighet i 2007. Foto: PA

– Når det er sagt, var dette like absurd for meg på den tiden som å starte en atomkrig eller å slakte en kylling, skrev han, og fortsatte:

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere anklagene fra Braunschweig statsadvokatembeter. I teorien kunne jeg ha lent meg tilbake, slappet av og bare vente på funnene.