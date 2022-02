Russerne må gjennom Tsjernobyl for å angripe Kiev

Hvis Russland bestemmer seg for å angripe Ukraina må de gjennom Tsjernobylsonen, som er et av verdens mest radioaktive områder.

Den siste tiden har Ukraina økt antall militærstyrker til Tsjernobyl.

Området ligger nærme Ukrainas hovedstad Kiev, noe som gjør det strategisk viktig for russerne. Det grenser nemlig til Hviterussland, som er en av deres allierte.

ØDE: En forlatt karusell i Tsjernobyl-området, som blir nøye overvåket av det ukrainske militæret. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Dette kan by på utfordringer for de russiske styrkene – Tsjernobyl er nemlig fremdeles farlig, etter en eksplosjon på et kjernekraftverk for 36 år siden. Dette betegnes som historiens hittil mest alvorlige kjernekraftsulykke.

Det var New York Times som først omtalte saken.

Stadig mer utsatt

I dag er byen som tidligere hadde rundt 50.000 innbyggere fremdeles ubebodd. Under eksplosjonen mistet 30 personer livet, men i etterkant kan tusener ha omkommet av kreft som følge av den høye radioaktiviteten.

EVAKUERT: En kvinne besøkte sitt tidligere hjem i Orevichi i Tsjernobyl-området. Foto: AFP / STRINGER

Nå frykter ukrainerne at området kan bli invadert av russerne, og de har derfor valgt å sende inn 7500 flere grensesoldater i området de siste to månedene.

– Tsjernobyl-området er et område med økt fare. Vi økte styrken på beskyttelsen, vi økte antallet patruljer, og vi økte antallet personer i disse patruljene, sier oberstløytnant i den ukrainske grensevakttjenesten Yuri Shakraichuk til Sky News.

Høy sikkerhet

Ifølge nyhetskanalen er soldatene utstyrt med strålingsdosimetre, og Shakraichuk forsikrer om at det er stort fokus på sikkerhet.

– Hvis enheten går av, vil patruljen forlate det forurensede territoriet snarest mulig. Dessuten overvåkes alle rutene som grensepatruljer går, og patruljer går ikke til stedene der ioniserende stråling er høy. For å overvåke de forurensede områdene bruker vi droner, sier oberstløytnanten.

FORBEREDER SEG: Det ukrainske forsvaret under militærtrening nærme Lviv vest i Ukraina. Foto: Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP

Hvis russerne invaderer, håper grensepatruljen å se dem komme og bestille forsterkninger. Dersom de lykkes i å komme seg gjennom Tsjernobyl, er resten av veien til Kiev flatt jordbruksland og skog, og russerne kan ankomme den ukrainske hovedstaden innen noen timer.

Tsjernobyl har de siste årene vært et attraktivt område for journalister og turister, og de ukrainske myndighetene håper at dette vil fortsette så snart pandemien og konflikten med Russland passerer.