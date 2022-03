Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om NSU Prinz 1000, som ble lansert i 1964.

Bilmerket NSU er nok glemt av de fleste i dag, men mot slutten av 1950-tallet, og frem til tidlig i 1970-årene, var denne fabrikken leverandør av små biler av god kvalitet og med lite problemer. Den beste representanten for dette, var trolig NSU Prinz 1000, som kom i 1964. Den var mye basert på den atskillig mindre modellen Prinz 4, men var altså en mye større bil, som henvendte seg til familie-markedet.

Skjønt mye større: Prinz 1000 var beskjedne 3,81 meter lang og 1,49 meter bred, så noen stor bil var det ikke. Likevel virket den stor i forhold til Prinz 4 – lengden var økt med 66 centimeter og bredden med 7 centimeter, så forskjellen var stor. I dag ville dette være en modell som ble plassert i nedre del av mellomklassen.

Stans i 1929

NSU-bilene ble produsert av NSU Motorenwerke AG, som holdt til i Neckarsulm, en by i nærheten av Stuttgart. Bokstavene NSU er da også en forkortelse av bynavnet.

Fabrikken hadde lange tradisjoner med bilproduksjon. Allerede i 1888 bygget de understell til biler fra Gottlieb Daimler, og et par år senere leverte de tilsvarende produkter til Peugeot. Bilproduksjon i egentlig forstand startet i 1906, med lisensbygging for belgiske Pipe. NSUs første egenutviklede modell så dagens lys i 1906. Bilproduksjonen tok aldri helt av, og ble stanset i 1929.

Slik tok den nye modellen seg ut gjennomskåret. Kofferter foran, motor og drivhjul bak. Foto: NSU

Prinz ble til Audi 50

Først et tiår etter krigen, mot slutten av 1950-tallet, kom den første modellen i en ny bilsatsing – bittelille NSU Prinz, med 2-sylindret tverrstilt luftkjølt hekkmotor på 20 hk. En oppgradert modell, Prinz 4, ble lansert i 1961. Nå hadde motoren 4 sylindre, men var fortsatt luftkjølt.

NSU ble overtatt av Volkswagen i 1969 og ble fusjonert med Auto Union. De siste små hekkmotormodellene fra NSU ble produsert i 1973, og etterfølgeren til Prinz ble den nye Audi 50, senere også kjent som Volkswagen Polo.

Det var ikke mye unødvendig jåleri på dette dashbordet... Foto: NSU

Sportslige egenskaper

Prinz 1000 ble den første NSU-modellen med 4-sylindret motor og kjededrift av overliggende kamaksel. Fortsatt var den luftkjølt, men det var en moderne motor på sin tid, og den var kjent for å ha god driftssikkerhet med få problemer.

NSU Prinz 1000 ble ganske raskt en favoritt i bilsportmiljøer. Bilen var nemlig moderne på undersiden også, blant annet med uavhengige oppheng rundt om. Den var langt mer sportslig stiv enn komfortabelt myk, og leverte sportslige egenskaper på et nivå som ellers ble forbundet med Porsche og BMW.

Motoren hadde en effekt på 43 hk, men den hadde også stort potensial for trimming, så det var ikke så merkelig at mange valgte Prinz 1000 til bilsport.

Den ekstra sportslige Prinz 1000 TT kom allerede i 1965 med 55 hk, og to år senere kom sprekingen 1200 TT med 65 hk – og fortsatt atskillig mer å hente ut. Nevnes bør selvsagt også «verstingen» 1200 TTS med hele 70 hk!

NSU Prinz 1000 ble solgt inn som familiebil. Foto: NSU

Fjellstøtt veigrep

NSU Prinz 1000 var en bil jeg ble godt kjent med under min tid som journalist i avisen Tiden i Arendal på andre halvdel av 1960-tallet. Jeg kjente godt forhandleren, som mer enn gjerne stilte en Prinz 1000 til min rådighet for reportasjeturer både til de indre og ytre bygder i Aust-Agder.

Morsomst var det i de indre; Rundt 1966 – 1968 var det mye utfordrende morsom vei å finne i fylket. Både i Froland, Åmli og Gjerstad lokaliserte jeg raskt bygdeveier som virkelig fikk frem den betydelige kjøregleden denne bilen kunne levere!

Bilen var rask, bremsene var supre, styringen var presis og passe direkte – og kjøreegenskapene var sportslig gode med fjellstøtt veigrep. Som sagt litt på bekostning av komfort, men alt har en pris...

Baksetet ser ikke så trangt ut på dette bildet, men var nok noe mindre raust i virkeligheten. Foto: NSU

Veide 620 kilo

Noe av denne prisen kom også i form av et høyt innvendig støynivå og betydelig følsomhet for sidevind. Det siste var ganske typisk for biler med hekkmotor, det er nok å tenke på Bobla.

Ellers husker jeg at Prinz 1000 hadde et overraskende godt varme- og ventilasjonsanlegg for sin tid, og at bilen var særdeles manøvrerbar og lettkjørt.

Nå vil du kanskje lure på hvordan jeg kan mene at en bil med 43 hk var morsom å kjøre? På dette er det flere forklaringer. En av dem er vekt. NSU Prinz 1000 hadde en egenvekt på bare 620 kg, så hvis man skulle prøve å sammenligne, så ville kanskje dette tilsvare nærmere 100 hk med egenvekten på en moderne mellomklassebil i dag.

NSU Prinz 1000 vant mange venner i bilsportmiljøene, ikke minst da den litt sprekere TT-utgaven kom. Foto: NSU

Grusspruten sto som en sky!

Så er det også viktig å være klar over at veiene var mye dårligere, og langt fra så raske, som dagens veier er.

Husk at grus fortsatt dominerte som veidekke, i alle fall ut 1960-tallet. Mange veier, også fylkes- og riksveier, var smale – og svinger og kneiker kom tett. Tunneler så vi lite eller ingen ting til – og bomstasjoner var ikke en gang påtenkt...

Paradisisk, på sine måter!

At man selv var sånn cirka femti år yngre, teller også med. Fasit er at det gikk så grusspruten sto som en sky rundt bilen, både titt og ofte!

Rene og stilige linjer. Foto: NSU

Ro80 – og K70

For NSU endte altså historien med oppkjøpet til Volkswagen og den påfølgende fusjonen med Auto Union. Den sensasjonelt flotte Ro 80 med wankelmotor ble heller ikke den redningsplanken man hadde håp om – tvertimot sørget en storm av reklamasjoner for at pengene bare rant ut enda fortere.

Men K70 kan man i alle fall påberope seg farskapet til, den var mer og mindre ferdig utviklet av NSU før Volkswagen satte sin logo på den.

NSU Prinz 1000 1964 – noen tall

Motor: 4 sylindre i rekke, luftkjølt, 996 cc. Overliggende kamaksel. Hekkmontert med drift på bakhjul. 43 hk, maks dreiemoment 71 Nm v/2.000 omdreininger.

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns manuell girkasse.

Lengde x bredde x høyde: 3.810 x 1.490 x 1.360 millimeter.

Akselavstand: 2.250 millimeter.

Bakkeklaring: 195 millimeter.

Svingdiameter: 9,4 meter.

Bagasjerom: 350 liter.

Egenvekt: 620 kg.

Tillatt totalvekt: 1.020 kg.

Nyttelast: 400 kg.

Akselerasjon, 0-100 km/t: 16,5 sek.

Toppfart: 135 km/t.

Bensinforbruk, blandet kjøring – by og motorvei: 0,68 l/mil.

