Mener ett tiltak vil avgjøre alt i morgen

Kultur- og utelivsbransjen er hardt rammet av dagens restriksjoner. – Vi er redde for å bli skuffet.

– Vi håper Norge følger etter Danmark, det har vi jo gjort nå i to år, sier bareier Adel Bonakdar.

Sammen med medeier Amir Sajdin står han i baren Mabou i Hegdehaugsveien i Oslo. Barstolene er satt frem og neonskiltet på veggen lyser, men det er lenge siden døren har vært åpen for gjester.

Totalt sett har baren holdt åpent i rundt fem måneder i løpet av de siste to årene.

– Vi fikk lov til å åpne i slutten av mai 2020, frem til det måtte stenge ned igjen. Så holdt det stengt hele veien frem til mai 2021. Plutselig var det helt brå stopp fra november, så da måtte vi jo også stenge ned igjen, sier Bonakdar.

Tirsdag klokken 19 skal regjeringen holde koronapressekonferanse, og de har allerede signalisert «betydelige lettelser». Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak som oppheves.

Nå er særlig ett tiltak avgjørende for at bareierne skal kunne åpne dørene.

– Umulig

– Vi kan ikke åpne vi hvis ikke de fjerner meteren. Det er helt umulig. Vi har 35 sitteplasser, men Mabou er jo et «rai-rai-sted» der folk kommer for å danse. Så de siste to årene har vi virkelig slitt, sier bareieren.

– Holder det ikke dersom skjenkestoppen klokken 23 fjernes?

– Det gjør det absolutt ikke. Så lenge man må holde meteren og ha sitteplasser, så er det helt umulig for oss å drifte. På sånne små plasser som dette, det er snakk om 80-90 kvadratmeter og rundt 30 sitteplasser, så går det ikke, sier Bonakdar.

STENGT: Med nåværende restriksjoner ser ikke bareierne noe poeng i å holde åpent. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Også kravet om sitteplasser må vekk, mener de.

– Det er ingen som går på en klubb eller et sånt afterski-sted som vi driver for å sitte i et hjørne og ta seg en drink. Det er ikke sånn det funker, mener Bonakdar.

– Avhengig av full gjenåpning

I Folketeaterpassasjen på Youngstorget i Oslo er det lite folk. På de stengte dørene inn til teateret er det klistret opp noen hvite ark.

«Regjeringens nedstengning av kultursektoren påvirker dessverre vår mulighet til å gjennomføre forestillinger som normalt. Alle forestillinger frem til og med den 30. januar vil bli flyttet til en senere dato».

IKKE TREFFSIKRE: Folketeateret er avhengig av å kunne spille for full sal, ettersom støtteordningene ikke er treffsikre nok. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nok en nedstengning har rammet kulturbransjen hardt. Majoriteten av bransjen har måttet stenge, mens noen få har valgt å holde forestillinger for tilnærmet tomme seter.

– Denne salen her har 1402 plasser. Med reglene som kom sist kunne vi bare spille for 400, og det regnestykket går ikke opp, sier Andrea Volsdal Skirbekk, som er produsent og driftsdirektør i Scenekvelder.

Hun er helt klar på hva som må til for at Folketeatret skal kunne åpne dørene igjen.

– Vi håper at de fjerner en meters-regelen. Om de ikke gjør det, håper vi at de behandle oss på lik linje med resten av næringslivet, der man kan bruke maske når man ikke kan holde avstand, sier Volsdal Skirbekk.

Dersom dette ikke endres, vil ikke kulturlivet kunne åpne igjen, mener hun.

– Det finnes ingen støtteordninger som kan kompensere for billettene vi må refundere. Derfor er vi er avhengig av full gjenåpning for å kunne åpne i morgen, sier Volsdal Skirbekk.

REAGERER: Andrea Volsdal Skirbekk i Scenekvelder mener at tiltakene som rammer kulturbransjen ikke er forholdsmessige. Foto: / TV 2

Selv om hun håper på det beste, forbereder hun seg på det verste.

– Vi er redde for å bli skuffet, og for at de beholder meteren og ikke tar bransjen på alvor.

Volsdal Skirbekk viser til at svært lite smitte kan spores tilbake til kulturbransjen. Hun håper derfor at regjeringen vil gi bransjen tillitten de føler de fortjener.

– Har ikke anbefalt full gjenåpning

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at Helsedirektoratet ikke har anbefalt regjeringen å oppheve alle smitteverntiltak, slik Danmark gjør.

– Vi har ikke anbefalt full gjenåpning i den forstand at vi ikke skal ha noen smitteverntiltak igjen i Norge, slik som nå danskene gjør som eneste land i Europa, sier Nakstad.

– Vi har gitt mange råd ut fra et handlingsrom som er mulig uten at det blir for stor risiko. Med risiko mener jeg hvor mange som blir smittet per uke og hvor høyt sykefraværet blir, sier han.