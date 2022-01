Dette «hemmelige» butikktrikset kan spare deg mye tid og frustrasjon

Sliter du med å finne frem i krydderhylla? Da kan du trøste deg med at du ikke er alene. Heldigvis har de butikkansatte et godt skjult triks på lur, som garantert vil korte ned handleturen.

Det er ikke alltid like lett å finne frem i matbutikken, men én avdeling er mer beryktet enn andre. Krydderhylla er kanskje ikke der man oppholder seg oftest, men når man først er tom for kanel, rosmarin, eller spisskumen, kan det definitivt bli der man oppholder seg lengst.

Krydderne ser ofte like ut, og det å skulle finne frem til akkurat det riktige glasset kan ofte bli en tidkrevende og frustrerende øvelse for mange. Det forteller butikksjef Peer-Oscar Herudsløkken hos Rema 1000 på Åråsaen til Glomdalen.

– Folk vet ikke dette

Om du kjenner deg igjen i beskrivelsen over, kan Herudsløkken heldigvis berolige deg:

– Det er noen som blir overrasket over at de faktisk er plassert etter et system. Det har forekommet at jeg har sagt det til noen kunder og da har det gått opp et lys, sier butikksjefen til avisa.

Helt alfabetisk er det nok ikke, men kardemomme, kanel, kapers og karri skal alle være fullt mulig å finne frem til om du kjenner til trikset. Foto: Vebjørn Barlaup

Systemet han snakker om er gjerne kjent for mange – i de aller fleste butikkjeder står krydderne sortert i alfabetisk rekkefølge. Mens dette virker innlysende for mange, forteller de butikkansatte at det er langt fra alle kunder som vet at kapers befinner seg midt mellom kanel og kardemomme.

– Inntrykket mitt er at folk ikke vet dette. Vi opplever stadig at folk står her lenge og leter etter krydderet de er på jakt etter, sier Martin Strand Bernhus, assisterende butikksjef på Meny Årasen.

Finnes unntak

På Meny er krydderoppsettet alfabetisk og strømlinjeformet, hvor det er butikkjedens hovedkontor som bestemmer rekkefølgen.

– Det er gjort for at folk skal finne frem lettere, og er også en enkel greie for oss som jobber her, forteller Strand Bernhus til Glomdalen.

Ingen regel uten unntak. Hvit pepper står plassert sammen med resten av pepperet. Foto: Vebjørn Barlaup

Og om du vet neste butikkbesøk fremdeles skulle ha problemer med å finne frem til kryddervarianten på handlelista, kan det ifølge den assisterende butikksjefen ha en naturlig forklaring:

– Enkelte krydder kan det være logisk å ha andre steder. For eksempel «hvit pepper» står sammen med pepper på bokstaven «p» og ikke på bokstaven «h», avslutter Strand Bernhus.