Svenske OL-håp med vernemasker på Gardermoen: – Masken din gir ingen beskyttelse

Klokka 21.30 i kveld flyr store deler av den norske troppen til OL i Beijing. Med på flyet er også utøvere fra Sverige og Danmark, samt støtteapparat og en del pressefolk.

Men der de norske OL-utøvere kjører såkalte FFP2-masker for å beskytte seg mot smitte, kom svenskene inn i ankomsthallen i heldekkende vernemasker med partikkelfilter.

– Ingenting kan komme forbi

TV 2 tok en prat med alpinistene Anna Swenn Larsson og Sara Hector gjennom pleksiglasset.

– Dette sørger for at man ikke får i seg partikler som svever i lufta, sier Hector, som er et av Sveriges største medaljehåp i OL. Hun vant nylig storslalåm-rennet i Kronplatz og har vært på pallen i fem konkurranser på rad.

TV 2s reporter får strykkarakter for sitt doble klassiske munnbind av typen IIR.

– Den maska du har gir ingen beskyttelse. Med FFP2-maske slipper man gjennom cirka 11 prosent av partiklene, mens den vi har slipper gjennom ca. 0,005. Ingenting kan komme forbi, sier Swenn Larsson.

MASKER MED LESELYS: Svenskene har orden i sysakene.

Den norske OL-troppen har vært rammet av stor smittefrykt den siste tiden, med til sammen tre langrennsutøvere med positive covid-prøver i uka som var.



I skiskytterleiren har det vært skepsis til å fly med samme charter som langrennsgjengen.

– Har leselys

Men svenskene kan i hvert fall ha tilnærmet hvilepuls med tanke på smitterisikoen på den siste etappen til OL.

– Vi har hatt på denne på flyplassen i Sverige, på flyet til Norge og skal ha den på flyet til Beijing.

– Har hele troppen fått samme type maske?

– I hvert fall de som konkurrerer på ski, tror jeg, sier Hector.

– Hvordan kjennes det ut på innsiden av masken?

– Det er ikke så behagelig over panna og haken. Men ellers er det fint, vi får mye frisk luft. Og så kan man regulere lufttrykket. I tillegg har vi leselys, sier Swenn Larsson og ler.