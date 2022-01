Uønsket som medieansvarlig av hopperne i OL

Hopperne ba om at kommunikasjonssjef Espen Graff skulle fjernes som medieattaché for hopp.

At Graff selv samtidig ba om å få slippe å jobbe med hopperne, kan tyde på at tilliten mellom hoppavdelingen og forbundets øverste mediasjef er på et bunnnivå.

Både i Russland i 2014, og Sør-Korea i 2018 var skiforbundets kommunikasjonssjef selvskreven medieansvarlig for hopperne under OL. Fram til i høst var planen at Espen Graff skulle bekle jobben også i 2022. Men etter «Bråthen-saken» i fjor høst fikk pipa en annen låt.

Det bekrefter landslagssjef Clas Brede Bråthen før han setter på flyet til Beijing mandag kveld.

– Vi har spilt inn ønsker overfor Olympiatoppen om hvordan vårt team skal fungere best i OL, og det føler jeg de har hensyntatt. Og vi er veldig glade for det, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til TV 2.

Han bekrefter at han hadde samtaler med vintersportssjef, Helge Bartnes på Olympiatoppen, om dette. Men ønsker ikke å utdype innholdet i samtalene.

PÅ VEI TIL BEIJING: Clas Brede Bråthen reiste med den norske delegasjonen mandag.

Reagerte på Graff

Men TV 2 vet at flere av hopperne internt hadde uttrykt at de ikke hadde den nødvendige tilliten til Graff etter en konkret episode da «Bråthen-saken» raste som verst. En kilde tett på laget forteller til TV 2 at noen av landslagshopperne fikk inntrykk av at Graff forsøkte å sette hopperne opp mot Bråthen etter at han avslo det første tilbudet om å bli landslagssjef.

Denne konkrete episoden førte også til en lang SMS-utveksling mellom Alexander Stöckl og Espen Graff.

TV 2 har fått referert deler av denne meningsutvekslingen som endte med at Stöckl og Graff la saken «død» seg i mellom.

I et intervju med TV 2 i etterkant av hoppuka bekrefter Stöckl likevel at han har forståelse for at noen av utøverne ikke har nødvendig tillit til Skiforbundets øverste leder på media og kommunikasjon.

– Selvfølgelig er det vanskelig for utøverne når man i den situasjonen har opplevd at Espen Graff og ledelsen i skiforbundet har vært en motpart i saken, sier Stöckl.

Espen Graff selv peker på logistikkutfordringer som den viktigste årsaken til at han i år bare har ansvar for alpinistene under OL. Samtidig lar han det skinne klart gjennom at ønsket om ikke å jobbe med hopperne var gjensidig.

– Det er et stort ansvar med tanke på den internasjonale oppmerksomheten alpinistene får. Jeg informerte selv ledelsen i Olympiatoppen om at jeg ikke ønsket å ha ansvar for hopp i tillegg. Hovedårsaken er infrastrukturen med lange reiseavstander i OL, og ønsket om mest mulig ro etter «hoppsaken».

– Jeg tror alle er enige om at det er lurt å bruke litt tid på hvordan vi igjen skal jobbe sammen, skriver Graff i en SMS til TV 2.

ØNSKER RO: Espen Graff vil ikke ha ansvar for hopperne under OL.

Har kuttet alt samarbeid

Men det er ikke bare under OL at det tilsynelatende er full tillitskrise mellom Espen Graff og hopplandslaget.

Skiforbundets kommunikasjonsavdeling leverer medietjenester til de ulike grenene. Inntil i sommer var en av Espen Graffs ansatte, Steinar Bjerkmann, tett på hopplandslaget.

Men Bjerkmann har siden «Bråthen-saken» ikke vært involvert med landslaget.

DROPPET SAMARBEID: Steinar Bjerkmann (bak) har vært presseansvarlig for hopplandslaget i en årrekke. Men i etterkant av Bråthen-saken har hopplandslaget valgt å avslutte samarbeidet med både Bjerkmann og Espen Graff. Foto: Erik Johansen

Hopplandslaget har siden i høst valgt å droppe nesten alt samarbeidet med Graff & Co.

Det er Clas Brede Bråthen og Alexander Stöckl som i samarbeid har håndtert mediene under verdenscupsrenn. Og i sin nye stilling som landslagssjef er det Bråthen som formelt har ansvaret for media.

Bråthen mener Graff og hans avdeling har levert for dårlige på de tjenestene de har fått de siste årene. Spesielt på sosiale medier. Og viser til en stor vekst etter at de gikk over til å bruke egne folk på dette.

– Hvordan har samarbeidet med Skiforbundets kommunikasjonsavdeling fungert?

– Vi må ha et team som fungerer optimalt for å nå de målene vi har satt oss. Både med tanke på å prestetre, men også hvordan vi skal nå ut til folket når vi gjør det. Blant annet til den indre kjernen av hoppmiljøet. Det gjør vi veldig bra gjennom sosiale medier.

– Derfor har vi valgt enn annen løsning enn å bruke skiforbundets ressurser i år, sier Bråthen.

Under OL vil Sofie Torlei Olsen være medieattaché for hopperne.

– Helt greit

Espen Graff bekrefter at det per i dag ikke er et samarbeid mellom han selv og hans ansatte og landslaget i hopp.

– Vi har god dialog med personer i hopp på mange områder, men det er riktig at vi ikke lenger har ansvar for blant annet sosiale medier og mediehåndtering, skriver Graff til TV 2.

Og fortsetter.

– Hopp har ønsket å ha ansvaret for dette selv og bruker blant annet personer som er tett på Bråthen. Det er naturligvis helt greit og frigjør mer tid for oss til å hjelpe de andre grenene i Skiforbundet.

Fikk sterk kritikk

I evalueringsrapporten av «Bråthen-saken» som ble lagt frem denne helgen fikk Skiforbundet ramsalt kritikk for sin mediahåndtering.

Slik svarer Clas Brede Bråthen på spørsmål om denne kritikken har spilt en rolle i at det ikke er noe samarbeid mellom han og Espen Graff om dagen.

– Jeg har ikke fått mulighet til å sette meg inn i den rapporten. Jeg er ikke sikker på om jeg får det den nærmeste tida heller. Jeg har sagt mitt om rapporten og prosessen rundt den, sier han.

– Jeg velger å bruke tida mi framover på det jeg kan påvirke mest. Og det er hvordan vi skal få hopperne våre til å prestere under OL. Der føler jeg at Olympiatoppen har tatt hensyn til våre ønsker. Så inntil videre velger jeg å legge vekk den rapporten.