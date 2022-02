Dele Alli forlater Tottenham – klar for ligarival

Etter 181 Premier League-kamper for Spurs er Dele Allis karriere i klubben over. Natt til tirsdag bekreftet Everton at 25-åringen flytter nordover og skal ikle seg den blå drakten de neste 2,5 årene.

– Takk for alt, skriver Tottenham på Twitter.

Midtbanespilleren som tok Premier League med storm i 2015 har falmet med årene. Nå går han inn i et nytt kapittel av karrieren.

I Everton får han Frank Lampard som trener og læremester.

Husker du denne brassescoringen fra Alli?

– Dele Allis utvikling er sørgelig. Han er en ung kar fortsatt, men slo gjennom med et brak. Han var en fantastisk fotballspiller. Hele opplegget har egentlig bare visnet, det er sørgelig, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Til tider viser han at han fortsatt har det, men han mangler mye. Et klubbskifte kan være det som skal til for å få litt liv i karrieren hans igjen.

På sine 181 Premier League-kamper scoret Alli 51 mål og sto bak 37 målgivende pasninger. 25-åringen har også 37 landskamper for England.

Daily Mail-journalist Dominic King, skriver på Twitter at Everton ikke betaler umiddelbart for Alli.

Ifølge King vil utbetalingen på 120 millioner kroner først skje når Dele Alli har spilt 20 kamper for Liverpool-klubben. Overgangen kan også få en enda høyere pris dersom flere klausuler slår inn.

