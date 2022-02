Ruud etter Nadal-triumfen: – Den beste gjennom tidene

Casper Ruud rakk ikke et eneste minutt av årets Australian Open ettersom han skadet ankelen to dager før første kamp. Søndag fikk han imidlertid litt trøst da Rafael Nadal vant turneringen.

– «Greatest of all time» står det for.

Det svarer Casper Ruud på spørsmål om geita han publiserte på sin Twitter like etter at Rafael Nadal vant sin 21. Grand Slam-turnering søndag kveld.

Og for ordens skyld. «Den beste gjennom tidene» er det oversatt til norsk. Meldingen fra Ruud var dermed ikke til å ta feil av.

– Jeg, som sikkert mange vet, er en stor fan og har hatt Nadal som idol i mange år, sier Ruud og legger til:

– Jeg husker han vant sin første Grand Slam i 2005. Da var vel jeg bare 5-6 år gammel. Da så jeg ham i singlet som løp rundt som villmann. Det var gøy og inspirerende å se på som liten gutt. Det var der de første minnene fra et ønske om å bli proff kom fra.

REKORD-GLISET: Rafael Nadal holder godt og trygt rundt sitt 21. Grand Slam-trofé som han vant i Australian Open forrige uke. Foto: Hamish Blair/AP.

At spanjolen har betydd mye for 23-åringen fra Snarøya er det ingen tvil om. Han forteller at siden Nadals første Grand Skam-tittel i 2005 har fulgt spanjolen som både fan og i senere år som konkurrent.

Ruud har imidlertid til gode å møte Nadal i en offisiell kamp. Det håper han skjer innen den mestvinnende Grand Slam-spilleren legger racketen på hylla.

Roger Federer og Novak Djokovic har begge 20 Grand Slam-titler.

– Hvorfor mener du at Nadal er den beste gjennom tidene?

– Spør du meg så kan det bare være én innenfor hver idrett. Man kan argumentere for at hver av de tre er det, for det de har gjort er helt ekstremt. Men det vil alltid være diksjoner om hvem som er den ene. Djokovic har hatt visse rekorder mer enn de andre, men så blir det et spørsmål om personlig favoritt rett og slett, sier han og legger til:

– Nå har Nadal 21 og de andre 20. Det fortjener i hvert fall at han de neste månedene er «the goat». I hvert fall i mine øyne. Man kan liksom ikke diskutere på det føler jeg, sier han og smiler.

Ruud er også tilknyttet Rafael Nadals tennisakademi.