Kilder til TV 2: Kristoffer Barmen på vei tilbake til Eliteserien

Det har skjedd en helomvending mellom Kristoffer Barmen og AaFK.

Tidligere i januar kom partene frem til at det ikke var grunnlag for å bli enig om en avtale. Nå har det skjedd en avgjørende vending i saken.

Ifølge TV 2s opplysninger signerer Barmen i løpet av kort tid en ettårskontrakt med AaFK. Bare detaljer skal gjenstå før partene blir enig, og etter all sannsynlighet blir det hele offentliggjort tirsdag.

Grunnen til at Barmen og AaFK nå skal ha kommet til enighet, er at spilleren skal ha senket sitt lønnskrav sammenlignet med tidligere denne måneden.

På den måten skal Aalesund ha blitt overbevist om at Barmen virkelig ønsker å spille for klubben.



Fikk fart på karrieren igjen

Kristoffer Barmen kom til Aalesund i fjor sommer etter en trøblete avslutning i Sportsklubben Brann. Bergenseren endte opp med å få sparken av Brann etter den mye omtalte nachspiel-skandalen.



Under ledelse av sin gamle trener Lars Arne Nilsen fikk 28-åringen fart på karrieren igjen. Barmen startet ti kamper for Aalesund, leverte flere gode kamper og var en sterk bidragsyter til at klubben rykket opp til Eliteserien.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med sportssjef Bjørn Erik Melland i Aalesund. Han har ikke besvart våre henvendelser hittil.